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Gündem İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu Ayasofya çevresinde namaz kılma alanları doldu, girişler durduruldu
İSTANBUL

İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Ayasofya çevresinde namaz kılma alanları doldu, girişler durduruldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, son dakika açıklaması yaparak Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarının tamamının dolduğunu duyurdu. Vatandaşları uyaran Yerlikaya, "Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu. Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım. Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Ayasofya çevresinde namaz kılma alanları doldu, girişler durduruldu.
Ayasofya çevresinde namaz kılma alanları doldu, girişler durduruldu.

Kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde tarihi bir gün yaşanıyor. Vatandaşlar akın akın tarihi yapıya gidiyor. Yaklaşık bir milyon kişinin gelmesi gereken bölgede 25 bin polis görev alıyor.

Ayasofya Camii'ndeki çalışmalar canlı olarak ekrana yansıtıldı
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Ayasofya Camii'ndeki çalışmalar canlı olarak ekrana yansıtıldı
Ayasofya Camii açılış programına ilişkin çalışmalar sürdürülüyor. Akşam namazında ses sistemi denenirken, Ayasofya Camii'nin içi, kurulan iki dev ekranda canlı olarak yayına veriliyor. Caminin içi vatandaşlar tarafından canlı olarak izleniyor.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor

İstanbul Valisi Yerlikaya paylaştı: Ayasofya ilk namaza hazır
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İstanbul Valisi Yerlikaya paylaştı: Ayasofya ilk namaza hazır

Salgın nedeniyle girişler durduruldu

Tüm dünyanın gözünü çevirdiği Ayasofya Camii çevresindeki kalabalık inanılmaz boyutlara ulaştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, son dakika açıklaması yaparak Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarının tamamının dolduğunu duyurdu. Vatandaşları uyaran Yerlikaya, "Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu. Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım. Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak." ifadelerini kullandı.

Değerli Misafirlerimiz,#AyasofyaCamii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu.📍Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu.📍Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım.📍Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak.

Ayasofya Camii çevresinde kalabalık artıyor
FOTOĞRAF 8
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Ayasofya Camii'nde kılınacak cuma namazı öncesi vatandaşlar dün akşam saatlerinden itibaren cami çevresinde toplandı.
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Geceyi cami çevresinde sabahlayarak geçiren vatandaşlar, gün ağarınca bir araya gelerek dualar okudu.
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Tekbirler getirerek dua eden vatandaşlar, cuma namazını beklemeye başladı.
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Ayasofya çevresinde kalabalık artıyor
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Ayasofya çevresinde kalabalık artıyor
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Ayasofya çevresinde kalabalık artıyor
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Ayasofya çevresinde kalabalık artıyor
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Ayasofya çevresinde kalabalık artıyor
Ayasofya Camii çevresinde kalabalık artıyor
Ayasofya Camii'nde bugün kılınacak namaz öncesi vatandaşlar geceyi caminin çevresinde geçirdi. Gün ağardığında bölgede yoğunluğun arttığı görüldü.


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