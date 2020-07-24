İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Ayasofya çevresinde namaz kılma alanları doldu, girişler durduruldu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, son dakika açıklaması yaparak Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarının tamamının dolduğunu duyurdu. Vatandaşları uyaran Yerlikaya, "Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu. Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım. Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak." ifadelerini kullandı.
Kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde tarihi bir gün yaşanıyor. Vatandaşlar akın akın tarihi yapıya gidiyor. Yaklaşık bir milyon kişinin gelmesi gereken bölgede 25 bin polis görev alıyor.
Tüm dünyanın gözünü çevirdiği Ayasofya Camii çevresindeki kalabalık inanılmaz boyutlara ulaştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, son dakika açıklaması yaparak Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarının tamamının dolduğunu duyurdu. Vatandaşları uyaran Yerlikaya, "Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu. Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım. Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak." ifadelerini kullandı.
Değerli Misafirlerimiz,#AyasofyaCamii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu.📍Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu.📍Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım.📍Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak.