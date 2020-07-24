İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Ayasofya çevresinde namaz kılma alanları doldu, girişler durduruldu

Kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde tarihi bir gün yaşanıyor. Vatandaşlar akın akın tarihi yapıya gidiyor. Yaklaşık bir milyon kişinin gelmesi gereken bölgede 25 bin polis görev alıyor.

OYNAT 00:35 Ayasofya Camii'ndeki çalışmalar canlı olarak ekrana yansıtıldı Ayasofya Camii açılış programına ilişkin çalışmalar sürdürülüyor. Akşam namazında ses sistemi denenirken, Ayasofya Camii'nin içi, kurulan iki dev ekranda canlı olarak yayına veriliyor. Caminin içi vatandaşlar tarafından canlı olarak izleniyor. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor

GÜNDEM İstanbul Valisi Yerlikaya paylaştı: Ayasofya ilk namaza hazır

Salgın nedeniyle girişler durduruldu

Tüm dünyanın gözünü çevirdiği Ayasofya Camii çevresindeki kalabalık inanılmaz boyutlara ulaştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, son dakika açıklaması yaparak Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarının tamamının dolduğunu duyurdu. Vatandaşları uyaran Yerlikaya, "Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu. Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım. Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak." ifadelerini kullandı.

Değerli Misafirlerimiz,#AyasofyaCamii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu.📍Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu.📍Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım.📍Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak.