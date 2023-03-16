İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Bolu'daki depreme ilişkin açıklama: Herhangi bir olumsuz durum ihbarı alınmadı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, saat 13.55'te Bolu merkezli, AFAD verilerine göre 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini kaydederek, "Deprem nedeniyle İstanbul'da herhangi bir olumsuz durum ihbarı alınmamıştır. Allah, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.