İstanbul Valisi Yerlikaya'dan idari izin açıklaması
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Engelli, malûl ve hamile personel, 10 ve daha küçük yaşta çocuğu olanlar 8 Şubat Çarşamba (yarın) idari izinli sayılacaktır" açıklamasını yaptı.
21:30 . 7/02/2023 Salı
Diğer
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
Meteoroloji
ve
AFAD
’ın yaptığı uyarılar sonrasında birçok bölgede kar önlemi alınmaya başlandı.
İstanbul Valiliği
de alınan meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle açıklama yayımladı.
Vali Yerlikaya'dan yapılan açıklamada,
"Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden bugün saat 20.00’de alınan son verilerine göre yarın, 'İstanbul’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve kuvvetli rüzgarla birlikte tipi beklendiği' belirtilmiştir. Alınan meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle; sağlık kurumlarında görevli olanlar hariç; kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel ile kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kadın personelimizden 10 ve daha küçük yaşta çocuğu bulunanlar, 8 Şubat 2023 Çarşamba günü herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 1 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır”
denildi.
#meteoroloji istanbul
#AFAD
#İstanbul Valiliği
1 saat önce
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan idari izin açıklaması
Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Adıyaman'dan alınan depremzedeler Ankara'ya getirildi
Trabzonspor tesislerini depremzedelere açtı
Aile Bakanlığı'ndan deprem bölgesindeki refakatsiz çocuklar hakkında açıklama
Baykar'dan deprem bölgesine 105,7 milyon liralık destek
YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.