İstanbul Valisi Yerlikaya'dan mesai saatleri açıklaması

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, sanayi sektörü çalışanları için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemlerinin belirlenmesi için bugün toplandı. Yapılan toplantının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni mesai düzenlemeleriyle ilgili yapılan değişiklikleri açıkladı. Tüm insanlığı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı İstanbul'da büyük bir mücadele verildiğini belirten Yerlikaya, "Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde, Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda yeni önlemler aldık, almaya devam ediyoruz. Aldığımız tedbirlerin, etkin şekilde uygulanması amacıyla; Valiliğimiz koordinasyonunda, belediyelerimiz ve tüm kurum ve kuruluşlarımız, üniversitelerimiz, meslek odalarımız, sendikalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve basınımızla işbirliği ve dayanışma içerisindeyiz" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya alınan yeni kararları açıklıyor https://t.co/eqVvIvI0Ra REKLAM November 4, 2020

Dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemleri kararları

İstanbul’da tüm kamu kurum ve kuruluşlarında 28 Eylül 2020'den itibaren kademeli mesai uygulamasına geçildiğini hatırlatan Yerlikaya şöyle devam etti: "Kamu hizmetlerini aksatmayacak, salgının etkilerini azaltacak biçimde, bugünden itibaren, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamını genişletiyoruz. Bu bağlamda; 60 yaş ve üstü çalışanlar (idareci pozisyonda olanlar hariç), hamileler, kronik rahatsızlığı bulunanlar, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personel idari izinli sayılarak evden çalışacaktır. Bunların dışındaki diğer personelimiz ise, haftalık olarak dönüşümlü çalışacaklardır."

Sanayi bölgelerinde çalışanlar için de yeni kararlar alındığını vurgulayan Vali Yelikaya, "Sanayi kesiminde çalışanların, 07.00'da, mesaiye başlaması kararı alındı. Bu karar 9 Kasım Pazartesi tarihinden itibaren uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

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