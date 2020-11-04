Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İstanbul Valisi Yerlikayadan mesai saatleri açıklaması
İSTANBUL

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan mesai saatleri açıklaması

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, sanayi sektörü çalışanları için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemlerinin belirlenmesi için bugün toplandı. Yapılan toplantının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya basın açıklamasında bulundu. Buna göre; 9 Kasım Pazartesi gününden itibaren, 60 yaş ve üstü çalışanlar, hamileler, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personel idari izinli sayılarak evden çalışacak. Tüm kamu kurumları dönüşümlü çalışacak. Sanayi kesimi çalışanları 07.00'da mesaiye başlayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ali Yelikaya
Ali Yelikaya

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, sanayi sektörü çalışanları için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemlerinin belirlenmesi için bugün toplandı. Yapılan toplantının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni mesai düzenlemeleriyle ilgili yapılan değişiklikleri açıkladı. Tüm insanlığı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı İstanbul'da büyük bir mücadele verildiğini belirten Yerlikaya, "Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde, Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda yeni önlemler aldık, almaya devam ediyoruz. Aldığımız tedbirlerin, etkin şekilde uygulanması amacıyla; Valiliğimiz koordinasyonunda, belediyelerimiz ve tüm kurum ve kuruluşlarımız, üniversitelerimiz, meslek odalarımız, sendikalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve basınımızla işbirliği ve dayanışma içerisindeyiz" dedi.

Dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemleri kararları

İstanbul’da tüm kamu kurum ve kuruluşlarında 28 Eylül 2020'den itibaren kademeli mesai uygulamasına geçildiğini hatırlatan Yerlikaya şöyle devam etti: "Kamu hizmetlerini aksatmayacak, salgının etkilerini azaltacak biçimde, bugünden itibaren, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamını genişletiyoruz. Bu bağlamda; 60 yaş ve üstü çalışanlar (idareci pozisyonda olanlar hariç), hamileler, kronik rahatsızlığı bulunanlar, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personel idari izinli sayılarak evden çalışacaktır. Bunların dışındaki diğer personelimiz ise, haftalık olarak dönüşümlü çalışacaklardır."

  • Sanayi bölgelerinde çalışanlar için de yeni kararlar alındığını vurgulayan Vali Yelikaya, "Sanayi kesiminde çalışanların, 07.00'da, mesaiye başlaması kararı alındı. Bu karar 9 Kasım Pazartesi tarihinden itibaren uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da kritik koronavirüs toplantısı: Erken mesai ve esnek çalışma yöntemlerinin belirlenmesi görüşülecek
KORONAVİRÜS
İstanbul'da kritik koronavirüs toplantısı: Erken mesai ve esnek çalışma yöntemlerinin belirlenmesi görüşülecek

Samsun İl Sağlık Müdürü'nden kırmızı alarm: Yeniden kritik eşiğe geliyoruz
GÜNDEM
Samsun İl Sağlık Müdürü'nden kırmızı alarm: Yeniden kritik eşiğe geliyoruz

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ile koronavirüs genelgesi gönderildi: İşte yeni tedbirler
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ile koronavirüs genelgesi gönderildi: İşte yeni tedbirler
Abone Ol Google News
Beyaz Saray çevresi alevlendi

Beyaz Saray çevresi alevlendi

​Trump ve Biden karşıtları birbirine girdi, polis müdahale etti.
ABDyi kaos mu bekliyor?

ABD'yi kaos mu bekliyor?

​Şimdi ne olacak?
CHP ve HDPliler korona nedeniyle ziyaretçi kabul edilmeyen TBMMye bir grubu sokmak isteyince arbede çıktı

​ABD'deki seçimlerde saat saat yaşanan gelişmeler...
Araçlarını<br>bırakıp kaçtılar

Araçlarını
bırakıp kaçtılar

İzmir'deki deprem anından yeni görüntüler geldi.
Köprüye köpek çıktı

Köprüye köpek çıktı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden karşıya motorcular geçirdi.

​Türkiye düşmanı Fransız dergi Le Point yine Erdoğan'ı hedef aldı.
Bir yılda<br>teslim edilecek

Bir yılda
teslim edilecek

​Bakan Kurum, İzmir'de yeni binaların teslim tarihini açıkladı.
Seçimi kazandık

Seçimi kazandık

​ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş açıklamalar.
Deprem vergileri<br>nerede mi?

Deprem vergileri
nerede mi?

​AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan tek tek açıkladı.
Borsa İstanbul'a yerli damgası

Borsa İstanbul'a yerli damgası

​Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Çekişmeli eyaletlerde son durum ne?

Çekişmeli eyaletlerde son durum ne?

​Trump; Teksas'ı da Florida'yı da kazandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.