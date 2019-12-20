Gündem İstanbul Valisi Yerlikaya Adalarda faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu
İSTANBUL

İstanbul Valisi'nden 'ruam' mesajı: Önemli kararlar aldık

İstanbul Valisi Yerlikaya: Adalar'da faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Adalar'daki atların ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için faytonlara at koşulmasının 3 ay süreyle durdurulduğunu bildirdi. Alınan kararları açıklayan Yerlikaya "Adalar ilçemize ivedi olarak karantina ahırı kazandırılmasına, Ruam hastalığı nedeniyle, Adalar İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası komisyonu kararı gereğince, tek tırnaklı hayvanların ilçeye giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına karar verildi" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklama yaptı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklama yaptı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, Adalar'da 2019 yılı sonbahar ruam taramasına tabi tutulan atların 81'inde bu hastalığın tespit edildiğini ve bu atların itlaf edildiğini belirtti.

  • Ruam bulaşıcı karakterli bir hastalık olduğundan insan, hayvan ve çevre sağlığına yönelik muhtemel tehditlerin önlenmesi için ilçede gerekli bütün tedbirlerin alındığına işaret eden Yerlikaya, herkesi derinden üzen bu durumun olumsuz etkilerinin sona erdirilmesi için talimatı üzerine Mahalli Çevre Kurulu Alt Komisyonu'nun dün ilçede toplanarak incelemelerde bulunduğunu aktardı.

Adalar'da 3 ay fayton yok
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Adalar'da 3 ay fayton yok
İstanbul Valisi Yerlikaya, 'Adalar'daki atların ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu' dedi.

Yerlikaya, alt komisyonun dün aldığı tavsiye kararlarının olağanüstü toplantıya çağırdığı İl Mahalli Çevre Kurulu'nda görüşülerek nihai karara bağlandığını vurgulayarak, alınan kararları şöyle sıraladı:

"- Adalar'daki tüm atların; ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için faytonlara at koşulmasının; insan, hayvan ve çevre sağlığı yönünden 3 ay süre ile durdurulmasına,

-Faytonlara at koşulmasının 3 ay süre ile durdurulması nedeniyle, toplu taşıma hizmetlerinin aksamaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesince gerekli tedbirlerin alınmasına,

-Ruam hastalığına sebep olan en büyük etkenlerin başında; gerekli hijyen şartlarını taşımayan, izinsiz, ruhsatsız yapılmış, hayvanların sağlıklı yaşam ve dengeli beslenmelerine yeterli olmayan ahırlar gelmektedir. Dolayısıyla, izinsiz yapıldığı tespit edilen ahırların tamamının derhal yıkılmasına,

-Adalar ilçemize ivedi olarak karantina ahırı kazandırılmasına,


Büyükada'da merak uyandıran çukurlarla ilgili resmi açıklama geldi: Ruam hastalığına yakalanan 81 at itlaf edildi
GÜNDEM
Büyükada'da merak uyandıran çukurlarla ilgili resmi açıklama geldi: Ruam hastalığına yakalanan 81 at itlaf edildi

-Ruam hastalığı nedeniyle, Adalar İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası komisyonu kararı gereğince, tek tırnaklı hayvanların ilçeye giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına,

-Yapılan taramada hastalıklı çıkan ve itlaf edilen 81 atın sahipleri hakkında insan, hayvan ve çevre sağlığını tehlikeye atmaktan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

-İSPARK ahırlarının, faytonların, durakların ve fayton güzergahlarının temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Adalar Belediye Başkanlığı tarafından 3 gün ara ile 3 ay süre zarfında periyodik olarak yapılmasına,

-Uygun şartları taşımayan hayvan barınaklarında, açık alanlarda ve orman alanlarında başıboş dolaşan hayvan sahiplerine, 5996 ve 5199 sayılı kanunlar çerçevesinde idari para cezalarının uygulanmasına,

-Faytonlarda çalışan sürücü, seyis, at sahipleri ve yakınlarının sağlık taramalarının İl ve İlçe Sağlık müdürlüğü tarafından yapılmasına,

-İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Daire Başkanlığınca, Adalar İlçesinde atların barındığı alanların mülkiyet durumlarının tespiti ve tahliye işlemlerinin yürütülmesine,

-Hayvanların barındığı yerlerden kaynaklanan katı ve sıvı atıkların depolama koşullarının atık yönetimi yönetmeliği ve koku emisyonlarının kontrolü yönetmeliğine uygun hale getirilmesi için, bu yapıların sahiplerine 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca süre verilerek, önlem aldırılmasına oy birliğiyle karar verildi."

Büyükada’da gizemli çukur hareketliliği: Çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi
FOTOĞRAF 16
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Büyükada’da ormanlık alanda kazılan dev çukurlar merak uyandırdı.
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Neden kazıldığı henüz bilinmeyen iki dev çukur havadan görüntülendi.
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Öte yandan Büyükada’da bulunan 80’e yakın atta RUAM hastalığı olduğu ve atların bu çukurlara gömüleceği iddia edildi.
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Büyükada’da ormanlık alanda birkaç gün önce iki dev çukur kazıldı.
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Dev çukurlar Ada sakinlerinde merak uyandırdı. Çukurların ise neden kazıldığı henüz öğrenilemedi.
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Öte yandan, Büyükada’da bulunan 80’e yakın atta RUAM hastalığına rastlandığı, ve hastalık taşıyan atların bu çukurlara gömüleceği iddia edildi.
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Büyükada’da kazılan dev çukurlar drone ile havadan görüntülendi.
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Birkaç gün önce kazılan çukurlarla ilgili resmi açıklama yapılmadı.
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Bugün adaya çok sayıda çevik kuvvet polisi sevkedildi.
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Çukurların bulunduğu bölgeye çıkılmaması için de önlem alındı.
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Havadan çekilen görüntülerde iş makinesiyle çukurlardan birinin kapatıldığı görüldü.
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Çukurun yanında bir minibüsün olması dikkat çekti.
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Büyükada’da kazılan dev çukurlar havadan görüntülendi
Title
Büyükada’da kazılan dev çukurlar havadan görüntülendi
Title
Büyükada’da kazılan dev çukurlar havadan görüntülendi
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Büyükada’da gizemli çukur hareketliliği: Çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi
Büyükada'da ormanlık alana iş makineleriyle 2 büyük çukur kazılmıştı. Birkaç gün önce kazılan çukurlarla ilgili resmi açıklama yapılmadı. Bugün adaya çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi. Öte yandan Büyükada'da bulunan 80'e yakın atta RUAM hastalığı olduğu ve atların bu çukurlara gömüleceği iddia edildi.


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