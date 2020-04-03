İstanbul Valisi'nden sosyal yardım açıklaması: Ailelere teslim edilmeye başladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak olan 1.000 liralık yardımın evlerde teslim edildiğini açıkladı.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında nakit 1.000 ₺ lik sosyal yardım, ailelerimize evlerinde teslim edilmeye başlandı." ifadelerini kullandı.
"Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında nakit 1.000 ₺ lik sosyal yardım, ailelerimize evlerinde teslim edilmeye başlandı. #EvindeKalİstanbul#BirlikteBaşarağız pic.twitter.com/MAHr0s42kf
"Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında nakit 1.000 ₺ lik sosyal yardım, ailelerimize evlerinde teslim edilmeye başlandı. #EvindeKalİstanbul#BirlikteBaşarağız pic.twitter.com/MAHr0s42kf— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 3, 2020