İstanbul Valisi'nden sosyal yardım açıklaması: Ailelere teslim edilmeye başladı

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Bu dönemde en çok o tercih ediliyor: Günlerce bozulmuyor tazeliğini koruyor

Yaşanan virüs tehlikesi sebebi ile evlerine kapanan ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayanlar, bu dönemde günlerce bozulmayan, tazeliğini koruyan ekşi mayalı ekmeklerini tercih ediyor.