Gündem İstanbul Valisinden sosyal yardım açıklaması Ailelere teslim edilmeye başladı
İSTANBUL

İstanbul Valisi'nden sosyal yardım açıklaması: Ailelere teslim edilmeye başladı

İstanbul Valisi'nden sosyal yardım açıklaması: Ailelere teslim edilmeye başladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak olan 1.000 liralık yardımın evlerde teslim edilmeye başlandığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
1000 liralık yardım ailelere teslim edilmeye başladı.
1000 liralık yardım ailelere teslim edilmeye başladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak olan 1.000 liralık yardımın evlerde teslim edildiğini açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında nakit 1.000 ₺ lik sosyal yardım, ailelerimize evlerinde teslim edilmeye başlandı." ifadelerini kullandı.

Bin TL'lik sosyal yardımlar evlerde teslim edilmeye başlandı
OYNAT 00:57
Bin TL'lik sosyal yardımlar evlerde teslim edilmeye başlandı
'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi' kapsamında nakit 1.000 TL'lik sosyal yardım, ailelerin evlerinde teslim edilmeye başlandı. Görüntüleri İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

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