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İstanbul ve Adana’da operasyon: Terör örgütlerine para aktaran altı kişi yakalandı

İstanbul ve Adana'da gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ, El-Nusra, Heyeti Tahrir el-Şam ve Fetih Cephesi gibi terör örgütlerine maddi destek sağladıkları ve para aktardıkları şüphesiyle aranan 6 kişi yakalandı.

Lokman Özdemir
10:19 - 3/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:27 - 3/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
İstanbul merkezli DEAŞ operasyonu
İstanbul merkezli DEAŞ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a fon sağlamak amacıyla "infak" adı altında para transferi yaparak "Terörizmin Finansmanın Önlenmesinin Hakkında Kanuna Muhalefet Etme" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçunu işleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, İstanbul'da 5 şüpheli, Adana'da ise 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, banka dekontu, 2 adet yasaklı kitap, 140 bin 800 TL, bin 670 Amerikan doları, 2 bin 900 euro para ele geçirildi.





#İstanbul
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#Operasyon
#DEAŞ
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