İstanbul ve Adana’da operasyon: Terör örgütlerine para aktaran altı kişi yakalandı

Uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 'NARKOÇELİK-25' operasyonlarında; 538 kilo uyuşturucu madde, 2 milyon 30 bin 500 adet kök kenevir ve kök skunk,188 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 320 zehir taciri ve sokak satıcısı da yakalandı.