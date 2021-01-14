Gündem İstanbula çifte uyarı Hafta sonu yoğun kar yağışı bekleniyor
İSTANBUL

İstanbul'a çifte uyarı: Hafta sonu yoğun kar yağışı bekleniyor

Uzun süredir yaşanan kuraklık nedeni ile susuzluk tehlikesi altında bulunan yurt genelinde hafta başından itibaren yağışlar başladı. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü İstanbul'da uzun süredir beklenen kar yağışı Anadolu yakasından giriş yaptı. Meteoroloji yetkilileri, megakentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışının cumartesi ve pazar günü yoğunlaşmasını bekliyor. Ayrıca, AKOM'dan yapılan uyarıda ise Sibirya'dan gelen soğukların etkisiyle kar yağışın çarşamba gününe kadar devam edebileceği bilgisine yer verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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İstanbulluların uzun süredir beklediği kar yağışı Anadılu yakasından giriş yaptı. Kısa süreli kar yağışı Kartal, Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerinde bulunan Aydos Tepesi'nde görüldü. Meteoroloji yetkilileri, yarından itibaren sıcaklıklar ülke genelinde hızlı bir şekilde azalacağını, hafta başından itibaren ise mevsim normallerinin altında seyretmesini bekleniyor.

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haftalık hava durumu tahminine göre; cumartesi ve pazar günü kar yağışı İstanbul'da yoğunlaşacak.

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AKOM'dan uyarı geldi

Öte yandan AKOM'un açıklamasına göre, İstanbul bu geceden itibaren Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Cumartesi günü aralıklarla yağması beklenen kar yağışının pazar ve pazartesi günü kuzeyli yönlerden esen rüzgarın kuvvetlenmesiyle beraber, özellikle Marmara ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde deniz etkisiyle birlikte kar yoğunluğunun artabileceği tahmin ediliyor.

İstanbul'a yılın ilk karı düştü
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İstanbul'a yılın ilk karı düştü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da kar yağışı başladı. Sulu kar şeklinde başlayan yağış, şiddetini arttırarak devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da öğlen saatlerinde, 2021 yılının ilk karı yağmaya başladı. Sulu kar şeklinde başlayan yağışlar, İstanbul'un yüksek kesimlerinde şiddetini artırarak yağmaya devam ediyor.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
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