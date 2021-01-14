İstanbul'a çifte uyarı: Hafta sonu yoğun kar yağışı bekleniyor

İstanbulluların uzun süredir beklediği kar yağışı Anadılu yakasından giriş yaptı. Kısa süreli kar yağışı Kartal, Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerinde bulunan Aydos Tepesi'nde görüldü. Meteoroloji yetkilileri, yarından itibaren sıcaklıklar ülke genelinde hızlı bir şekilde azalacağını, hafta başından itibaren ise mevsim normallerinin altında seyretmesini bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haftalık hava durumu tahminine göre; cumartesi ve pazar günü kar yağışı İstanbul'da yoğunlaşacak.

Haftalık Hava Durumu

(15 - 21 Ocak 2021)

Hava sıcaklıklarının; yarın (Cuma) ülke genelinde hızlı bir şekilde azalarak iç ve batı bölgelerde, hafta başından itibaren ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/RNxb6dHdzy — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 14, 2021

GÜNDEM İstanbul'da ne zaman kar yağacak: Meteoroloji kar müjdesini verdi

AKOM'dan uyarı geldi

Öte yandan AKOM'un açıklamasına göre, İstanbul bu geceden itibaren Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Cumartesi günü aralıklarla yağması beklenen kar yağışının pazar ve pazartesi günü kuzeyli yönlerden esen rüzgarın kuvvetlenmesiyle beraber, özellikle Marmara ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde deniz etkisiyle birlikte kar yoğunluğunun artabileceği tahmin ediliyor.

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OYNAT 00:59 İstanbul'a yılın ilk karı düştü Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da kar yağışı başladı. Sulu kar şeklinde başlayan yağış, şiddetini arttırarak devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da öğlen saatlerinde, 2021 yılının ilk karı yağmaya başladı. Sulu kar şeklinde başlayan yağışlar, İstanbul'un yüksek kesimlerinde şiddetini artırarak yağmaya devam ediyor. BiP'te paylaş

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