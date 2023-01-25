İstanbul'a hafta sonu kuvvetli yağmur geliyor

"Gece saatlerinde ise Ege kıyıları ve Marmara genelinde kuvvetli yağmur şeklinde yağışlar görülüyor. Cumartesi günü Ege'de yağışlar sürüyor, Marmara'nın daha çok güneyi yağmurlu, İstanbul çok kuvvetli bir yağış almayacak. Bu sistem, İç Anadolu ve Ege'nin güneyi ile Akdeniz'i etkisi altına alıyor. Marmara'nın doğusu, Ege'nin iç bölgelerinde de yağmurlar görülecek. Yağışlar hızla yurdun doğusuna doğru kayacak, Karadeniz ve Marmara hariç diğer kesimler yağışlı olacak. Cumartesiden itibaren kuzeyden soğuk hava sarkmaya başlıyor. Doğuya kayan sistem yüksek kesimlerde kar yapacak. Marmara ve Trakya'da yağmurlar var ama Edirne-Kırklareli çevresinde karla karışık yağmur görülecek."