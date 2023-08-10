İstanbul'a özel deprem yasası: Amaç hızlı dönüşüm

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde gerçekleştirilen ‘Medya Buluşması’nda gazete ve televizyonların temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada 6 Şubat’ta yaşanan depremler ve olası İstanbul depremi ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.





6 ŞUBAT BİN YILIN FELAKETİ

6 Şubat’ın bin yılın felaketi olduğunu söyleyen Özhaseki, “Şu anda bizim bütün dünyamızı, halkımızı, birliğimizi, birikimimizi, bütün enerjimizi yoğunlaştırdığımız iki tane konu var. Birincisi,

6 Şubat’ta meydana gelen deprem ve onun ortaya çıkarmış olduğu hasarlar ve giderilmesi konusu. İkincisi de, İstanbul’umuzun depreme hazırlığı konusu. Hepimizin bildiği gibi

6 Şubat’ta asrın felaketi de dense bana göre bin yılın bir felaketiyle karşı karşıya kaldık. Orada doğrudan 11 ilimizi ama dolaylı olarak da 18 ilimizi etkileyen, 14 milyon vatandaşımızın o tesir alanında kaldığı ve 51 bin canımızı da toprağa verdiğimiz bir ortamla karşılaştık. Özetle söylemek gerekirse, 680 bin konutumuz yıkıldı. 170 bin civarında da iş yeri, depo, ahır gibi yerlerimiz adeta yerle yeksan oldu. Maddi hasar eğer soracak olursanız, değişik rakamlar verilebilir. Birtakım hesaplamalara göre değişebilir ama her halükarda 100 milyar doların üzerinde” dedi.





İSTANBUL DEMEK TÜRKİYE DEMEK

İstanbul için yaklaşan deprem tehdidi olduğunu hatırlatan Mehmet Özhaseki, “Bütün bilim adamlarının işaret ettiği gibi, bilen insanların söylediği gibi yaklaşan bir deprem tehdidi var. İstanbul demek Türkiye demek, bunun farkındayız. İstanbul’da yapılacak en güzel şey, deprem gelmeden ona hazırlık. Mevlana diyor ki, ‘Akıl sonradan ah çekmek için değil de ibret almak içindir.’ Allah böyle vermiştir. Sonradan dizlere vurmanın bir manası yok, bizim de bir an önce önümüze bakıp İstanbul’umuzu da depreme hazırlamamız icap ediyor” diye konuştu.





REZERV KONUT ALANLARI BELİRLEDİK

İstanbul’un deprem riski taşıyan dünyadaki 10 ilden biri olduğunu vurgulayana Bakan Özhaseki, şöyle devam etti: “Hocalarımızın, genellikle işaret ettiği gibi sürenin dolduğu veya çok yaklaştığı o yönde bir araya gelip tedbir almamız gerektiği şeklindeki sözleri önemsiyoruz. İkinci aşamada bizim düşündüğümüz şey, rezerv konut alanları belirledik. Bu belirlediğimiz alanlarda 350 bin konuta kadar yeni sağlam, güvenilir konutlar yapacağız. O da bizim epeyce ihtiyacımızı görecek. Çevrede en riskli olan yapıları o yaptığımız yeni yerlere taşıyarak belki de depreme hazırlığın ikinci adımını atmış olacağız.”





TÜM BELEDİYELERİ DAVET ETTİK

İstanbul’a yönelik özel bir yasa çıkarmayı hesapladıklarını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Şu ana kadar 11 yıldır devam eden İstanbul’daki kentsel dönüşüm içinde ne tür engellerle karşılaştıysak onları bertaraf edecek, işi hızlandıracak tedbirleri alarak bu yasayı da çıkarmak istiyoruz. Bakanlığımız liderliğinde başlayan toplantılara İstanbul’da tüm belediyeleri davet ettik. Bir ikisi hariç 39 ilçenin hepsi geliyor. İstanbul’da bu işe katkıda bulunmak isteyen kim varsa gelsin, orada söylesin ve yo haritasını netleştirelim diyoruz. Sonra da gerekirse İstanbul için özel bir yasa çıkartıp bir an önce başlayalım. Düşünülen depremin altından kalkabilmek çok mümkün gözükmüyor. Bu yüzden bizim hızlı davranmamız gerekiyor. Gerekirse bu konuda hızlı adımlar atarak, Meclis çalışma döneminde değilse bile meclisi başka işler için değil, sırf bu iş için davet ederiz” ifadesini kullandı.



