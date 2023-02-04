|
Gündem

İstanbul'a yarın kar geliyor

Türkiye özlemle beklediği karlı günlere kavuştu. Vatandaş geç gelen kış mevsimi sonrası kar yağışını mutlulukla karşıladı. Yarından itibaren Türkiye'nin 72 şehrinde kar beklenirken meteoroloji mühendisi Orhan Şen, “Pazar evinizde oturun kar var. Pazartesi, salı hatta çarşamba da var. Sömestir tatiline pazartesiyi de katsak iyi olur” dedi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 4/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Türkiye’nin beklediği kar yağışı şubat ayıyla birlikte yurdun birçok bölgesinde etkili oldu. Özellikle Doğu ve Karadeniz bölgelerindeki kalın kar örtüsü şehirleri beyaza bürüdü. Geç gelen kış mevsimi sonrası kar yağışını mutlulukla karşılayan vatandaşlar bu anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekildi. Yarıyıl tatilindeki çocuklar da kızak ya da poşetlerle kayarak eğlendi.

Ankara’nın ardından Eskişehir’de de kar hasreti son buldu. Dün sabahın erken saatlerinde lapa lapa yağan kar, şehir merkezinde kartpostallık manzaralar oluşturdu. Beyaz manzarayla karşılaşanlar ise fotoğraf çekinerek ve yürüyüş yaparak yağışının tadını çıkardı. Hava sıcaklığının 0 derece civarında seyrettiği kent, kısa süreli sağanak kar yağışının ardından adeta beyaza büründü. Ankara’nın Pursaklar ilçesinde de kartopu oynamak isteyen vatandaşlar, belediye ekiplerinin karları temizlememelerini isteyerek kar küreme aracının önünü kestiler.

Ankara.

VALİ YERLİKAYA İSTANBULLUYU UYARDI

Meteoroloji tahminlerine göre özellikle yarından itibaren yeni haftada Türkiye’nin 72 şehrinde kar bekleniyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Cumartesi ve pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım” dedi. Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, pazar gününe dikkati çekti. Şen, “İstanbul’da pazar, pazartesi kar var, yerde tutar. Sıcaklık 2-3 dereceye kadar düşer. Pazar evinizde oturun kar var. Pazartesi salı hatta çarşamba da var. Sömestir tatiline pazartesiyi de katsak iyi olur. Pazar pazartesi salı Anadolu’da da kar var. Bu günlerde kıyılar hariç yerde kar örtüsü artar” dedi.

Bitlis.

#İstanbul
#Hava Durumu
#Kar
1 saat önce
default-profile-img
İstanbul'a yarın kar geliyor
Pencere silerken 11. kattan düştü
İsrail'de tersine göç
İnşallah Wilders da Müslüman olur
Kendi ismime itiraz etmem
Yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz: Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.