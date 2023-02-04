İstanbul'a yarın kar geliyor

Türkiye’nin beklediği kar yağışı şubat ayıyla birlikte yurdun birçok bölgesinde etkili oldu. Özellikle Doğu ve Karadeniz bölgelerindeki kalın kar örtüsü şehirleri beyaza bürüdü. Geç gelen kış mevsimi sonrası kar yağışını mutlulukla karşılayan vatandaşlar bu anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekildi. Yarıyıl tatilindeki çocuklar da kızak ya da poşetlerle kayarak eğlendi.

Meteoroloji tahminlerine göre özellikle yarından itibaren yeni haftada Türkiye’nin 72 şehrinde kar bekleniyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Cumartesi ve pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım” dedi. Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, pazar gününe dikkati çekti. Şen, “İstanbul’da pazar, pazartesi kar var, yerde tutar. Sıcaklık 2-3 dereceye kadar düşer. Pazar evinizde oturun kar var. Pazartesi salı hatta çarşamba da var. Sömestir tatiline pazartesiyi de katsak iyi olur. Pazar pazartesi salı Anadolu’da da kar var. Bu günlerde kıyılar hariç yerde kar örtüsü artar” dedi.