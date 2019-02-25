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İSTANBUL

İstanbul'a yüzen sahne

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir adayı Binali Yıldırım, Boğaz’da yüzen iki platform yapmayı planlıyor. Kültür-sanat etkinlikleri yapılacak sahneler, Haydarpaşa ve Arnavutköy’de kurulacak, bunlardan biri taşınır özellikte olacak. Benzerleri İtalya’daki Como Gölü’nde ve Amsterdam’da da var.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Biri Haydarpaşa diğeri Arnavutköy'de olacak yüzen platformların üzerindeki sahnelerde her türlü kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştirilecek. Sahneler, istenildiğinde etrafı sularla çevrili İstanbul'un farklı noktalarına götürülebilecek.
Biri Haydarpaşa diğeri Arnavutköy'de olacak yüzen platformların üzerindeki sahnelerde her türlü kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştirilecek. Sahneler, istenildiğinde etrafı sularla çevrili İstanbul'un farklı noktalarına götürülebilecek.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, kültür-sanat projeleri kapsamında İstanbul Boğazı'nda iki adet yüzen platform yapmayı planlıyor. Yıldırım'ın seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre, kültür-sanat projeleri kapsamında İstanbul'da bir ilk hayata geçirilecek. Bu kapsamda, İstanbul'a suda yüzen iki adet büyük platform inşa edilecek.

BİRİ HAYDARPAŞA BİRİ ARNAVUTKÖY'E

Biri Haydarpaşa'da yer alacak platformda, Boğaz manzaralı konser ve sahne sanatları etkinlikleri yüzen mavna üzerine kurulacak dev sahnede hayat bulacak. Diğeri ise Boğaz'da yüzer halde farklı noktalara taşınabilecek. Boğaziçi Etkinlik Sahnesi adıyla hayata geçirilecek platform eşsiz bir deneyim yaşatacak. Şeffaf olacak yüzer platformla boğaz siluetinde gerçekleştirilecek uluslararası etkinlikler dünyada da yankı bulacak. Boğaziçi Sahnesi etkinlik olmadığı günlerde ise "Boğaziçi Müzesi, Sergi ve Seyir Alanı" olarak işlevlendirilecek.

İSTENİLEN YERE TAŞINABİLECEK

Yer değiştirerek Boğaz'ın farklı bölgelerinde ziyaretçilere açılacak platform, 100 metre çapında ve 7 bin 857 metrekare alana sahip olacak. Arnavutköy'deki inşa edilecek "Dünya Sahnesi ve Açık Hava Tiyatrosu" platformu ise dünya starlarının sahne alabileceği kalitede, üst düzey sahne sistemlerine sahip, festival ve büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek özellikte olacak.

İmar barışına 10 milyon başvuru

  • Yıldırım, “10 milyon vatandaşımız imar barışına müracaat etti. İkinci adım tapu teslimi. Onu da 1 Nisan’dan itibaren vereceğiz” dedi
  • AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “10 milyon vatandaşımız imar barışına müracaat etti ve hepsini, bütün arsaları ve evleri kayıt altına alındı ve ilk adım tamamlandı. İkinci adım tapuların teslimi. Onu da inşallah 1 Nisan’dan itibaren biz vereceğiz ve biz başaracağız” dedi.
  • BU İŞİ HALLETTİK
  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sarıyer Kültür Merkezi’nde Erzincan, Sivas, Giresun derneklerinin düzenlediği programda konuşan Yıldırım, “Sarıyer’in, İstanbul’un hatta Türkiye’nin en önemli sorunu mülkiyet ve imar sorunları. İmar barışı ile bu işi de hallettik. Sarıyer’in çok güzel projeleri var. Salih Bayraktar bunu anlatıyor” şeklinde konuştu.
  • POSTADA TAKILMIŞ
  • Sarıyer’in tapu sorunlarına dikkati çeken Binali Yıldırım, şöyle devam etti: “Niye üzülüyorsunuz Salih kardeşim (AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar), belli ki tapular postada takılmış. Şimdi 1 Nisan’dan itibaren o arızayı da gidereceksin, Sarıyer’in tapularını dağıtacaksın. Bu kadar basit” ifadelerini kullandı.

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