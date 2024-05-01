İstanbul'da 1 Mayıs dolayısıyla yollar boş kaldı

Yarın noterler açık mı kapalı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. İşçi Bayramı sebebiyle yarın birçok kamu kurum ve kuruluş çalışmalarına ara verecek. 1 Mayıs'ta noterler aracılığı ile vekaletname, alım-satım ya da veraset gibi farklı işlemler gerçekleştirmek isteyen kişiler İşçi Bayramı'nda noterlerin kapalı olup olmadığını araştırmayı sürdürüyor. Peki, noterler 1 Mayıs'ta çalışıyor mu?