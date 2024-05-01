İstanbul'da 1 Mayıs dolayısıyla yollar boş kaldı

İstanbul'da 1 Mayıs hareketliliği başladı.
İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri için Taksim Meydanı'na bu yıl da izin verilmedi.
Trafik rahatladı
1 Mayıs nedeniyle resmi tatil uygulanırken, İstanbul'da da trafik rahatladı.
Sabah saatlerinde evinden çıkan vatandaşlar, gidecekleri yere kolayca ulaştı.
Bazı yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul Valiliği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurmuştu.
Sabah saat 05.30’da polis ekipleri trafiğe kapanacak yolları demir bariyer ve dubalarla keserek cadde ve sokakları trafiğe kapattı.
Trafiğe kapatılan cadde ve sokaklara araçlar alınmazken sürücüler ise alternatif güzergahlara sevk edildi.