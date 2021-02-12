Gündem İstanbulda 120 adrese operasyon 50 firari şahıs yakalandı
İSTANBUL

İstanbul’da 120 adrese operasyon: 50 firari şahıs yakalandı

İstanbul’da 120 adrese operasyon: 50 firari şahıs yakalandı

İstanbul’da araması bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda 120 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda hakkında arama ve yakalama kararı bulunan 50 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri kent genelinde 10 ve 11 Şubat tarihlerinde 120 adrese operasyon düzenledi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 18 ayrı hırsızlık suçundan hakkında 26 yıl hapis cezası bulunan Gül S., 11 ayrı Hırsızlık suçundan hakkında 23 yıl hapis cezası bulunan Gürkan B., yine hırsızlık suçlarından haklarında 7 yılı aşkın hapis cezası bulunan Ahmet Ö., Zınar C., ve Taner E.’nin de aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan aranan toplam 50 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi.

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