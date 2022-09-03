İstanbul'da 120 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren göçmenlerin, Esenyurt, Esenler ve Küçükçekmece'de kaldıkları evler belirlendi.

12 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 42'si Fas, 70'i Suriye, 4'ü Afganistan 3'ü Cezayir ve 1'i Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 120 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlemler başlatılırken polis, evlerini kaçak göçmenlere kiralayan 6 ev sahibine her bir göçmen için 2 bin 574 lira olmak üzere toplamda 308 bin 880 lira ceza yazdı.

GÜNDEM İstanbul'da 726 düzensiz göçmen yakalandı