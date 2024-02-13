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İstanbul'da 13 ilçede PKK operasyonu: 21 gözaltı 

İstanbul'da PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde, 21 şüpheli güvenlik güçleri tarafından İstanbul merkezli 4 ilde yakalandı.

11:13 - 13/02/2024 Salı
DHA
PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 21 kişi yakalandı.
PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 21 kişi yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet gösteren şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.


Savcılık, illegal sokak eylemleri yapabilecekleri değerlendirilen, kaçak yollarla Yunanistan'a geçişlerini ve Yunanistan'dan eylem amacı ile ülkemize gönderilen terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini organize eden şüphelilerin belirlenmesi için çalışma yaptı. Savcılık, PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı olarak söz konusu faaliyetlerine devam eden, KCK/TDÖ Sosyal Alan ve Kurumlar Sözcülüğü Yapılanmasına bağlı ANYAKAY-DER (Anadolu Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği) içerisinde faaliyet gösteren, geçmiş dönemlerde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yapan 27 şüpheliyi tespit edildi.  


21 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için, Ataşehir, Bahçelievler, Bağcılar, Beyoğlu, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Kağıthane, Küçükcekmece, Pendik, Maltepe, Şişli, Sultangazi ile Aydın, Batman ve Diyarbakır'da toplamda 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 21 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.



#PKK
#İstanbul
#Terör operesyonu
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