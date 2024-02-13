İstanbul'da 13 ilçede PKK operasyonu: 21 gözaltı 

Savcılık, illegal sokak eylemleri yapabilecekleri değerlendirilen, kaçak yollarla Yunanistan'a geçişlerini ve Yunanistan'dan eylem amacı ile ülkemize gönderilen terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini organize eden şüphelilerin belirlenmesi için çalışma yaptı. Savcılık, PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı olarak söz konusu faaliyetlerine devam eden, KCK/TDÖ Sosyal Alan ve Kurumlar Sözcülüğü Yapılanmasına bağlı ANYAKAY-DER (Anadolu Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği) içerisinde faaliyet gösteren, geçmiş dönemlerde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yapan 27 şüpheliyi tespit edildi.