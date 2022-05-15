Gündem İstanbulda 1352 düzensiz göçmen yakalandı
İSTANBUL

İstanbul'da 1352 düzensiz göçmen yakalandı

Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik İstanbul'da yapılan uygulamada 1352 düzensiz göçmen yakalandı. Ay başından bu yana yakalanan göçmen sayısı 10 bin 568'e yükseldi.

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Haber Merkezi AA
İstanbulda 1352 düzensiz göçmen yakalandı
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Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı yöntemlerle Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilerin yakalanmasına yönelik dün kent genelinde umuma açık yerlerde denetim yapıldı.

1352 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Ekiplerce, 550'si Afganistan, 357'si Suriye, 173'ü Pakistan ve 272'si diğer ülkelerden olmak üzere 1352 düzensiz göçmen yakalandı.

İstanbul'da yakalanan 1352 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek
OYNAT 00:37
İstanbul'da yakalanan 1352 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek
İstanbul'da, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik yapılan uygulamada 1352 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için başlatılan işlemler sürüyor.

BU AY YAKALANAN DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI 10 BİN 568'E YÜKSELDİ

Öte yandan, 1-14 Mayıs'ta yapılan çalışmalarda yakalanan düzensiz göçmen sayısı 10 bin 568 oldu.

Göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için başlatılan işlemler sürüyor.

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