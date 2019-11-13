Gündem İstanbulda 140 kurum deprem eğitimi için sıraya girdi
İSTANBUL

İstanbul'da 140 kurum deprem eğitimi için sıraya girdi

İstanbul'da 140 kurum deprem eğitimi için sıraya girdi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Afete Hazırlık Eğitim Birimi (AHEB), şirket ve kurumlara yönelik eğitimlerine hız verdi. Şirket ve kurumların eğitim için başvurduğu biriminde randevu verecek gün kalmadı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Afete Hazırlık Eğitim Birimi (AHEB), şirket ve kurumlara yönelik eğitimlerine hız verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 26 Eylül'de Silivri açıklarında meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremden sonra şirketler ve kurumlar çalışanlarına yönelik afete hazırlık eğitimlerine öncelik vermeye başladı.

İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde, çevre illerden de hissedilen şiddetli deprem meydana geldi. Okullar tatil edildi
GÜNDEM
İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde, çevre illerden de hissedilen şiddetli deprem meydana geldi. Okullar tatil edildi

İstanbul'u etkileyecek olası yıkıcı bir depreme hazırlık için gerçekleştirilen çalışmalara katkıda bulunmak, deprem sırasında can ve mal kaybını azaltmak için halkın afet bilincini, yerel hazırlığı, ilk müdahale organizasyon ve becerilerini arttırmak amacıyla kurulan AHEB tarafından düzenlenen eğitimler, son aylarda vatandaşlardan olduğu kadar sivil toplum kuruluşları, belediye ve şirketlerden de büyük ilgi görüyor.

Depremin ardından AHEB'e gelen yoğun talep sonucu bugüne dek 140 kurum, Afete Hazırlık ve Deprem Bilinci Eğitimleri için sıraya girdi. Belediyelere de hizmet veren birimin randevu verecek günü kalmadı.

Kandilli Rasathanesi'nde açıklama yapılırken deprem oldu
OYNAT 00:39
Kandilli Rasathanesi'nde açıklama yapılırken deprem oldu
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kandilli Rasathanesi'nde canlı yayında açıklama yaparken deprem meydana geldi. Özener, 'Depremlerin daha çok doğu segmentte olduğunu görüyoruz. Şu anda da deprem oldu. Depremi hassas bir şekilde çözecekler. Orta segmentin üzerinde şu anda bir deprem görmüyoruz' dedi. Özener, Büyük İstanbul Depremi için ise 'Ne zaman olacağını maalesef bilmiyoruz ama olacağını ve git gide yaklaştığını biliyoruz. Ancak zaman vermemiz mümkün değil' diye konuştu.

Söz konusu eğitimlerde Türkiye'nin deprem ülkesi olduğu hatırlatılarak, riskleri en aza indirmek için alınması gereken önlemler, deprem sırasında doğru davranış şekli ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgiler veriliyor.

Birim tarafından 1 Ocak ile 9 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen eğitimler kapsamında, 76 eğitmen yetiştirildi. Temel afet bilinci eğitimi ile 237 kişi bilgilendirildi. Deprem simülasyon tırı etkinliğinde 36 günde toplam 13 bin 893 katılımcıya eğitim verildi.

Kandilli Kampüsünde bulunan DepremPark'ı ziyaret eden 154 okuldan toplam 4 bin 600 öğrenciye ve 312 öğretmene ise deprem ve depreme hazırlık konularında uygulamalı eğitimler sunuldu.

AHEB'in şirketlere yönelik eğitimlerinde ise talepte bulunan çeşitli firma ve kurumların çalışanlarına yönelik deprem tırı simülasyon ve eğitimi ile temel afet bilinci eğitimleri gerçekleştiriliyor. Halihazırda 100'ü aşkın şirket ve kurum eğitim talebinde bulundu.

24 Eylül'de Antalya'da başlayan bu eğitimler, Bodrum, Kuşadası, İzmir Balçova, Ankara Eryaman, İstanbul Anadolu Hisarı, Yalova, Kocaeli Derince, İstanbul Beylikdüzü ve Silivri ile Çanakkale'de devam etti.
Metrobüs kabusu sürüyor

Metrobüs kabusu sürüyor

​Ek seferlere rağmen izdihamın önüne geçilemiyor.
Evinden harita ve kroki çıktı

Evinden harita ve kroki çıktı

​İngiliz ajanın ölümüne ilişkin soruşturma genişliyor.
Saat 21.00de başlayacak

Saat 21.00'de başlayacak

​Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı.
2020'de <br>44 gün izin fırsatı

2020'de
44 gün izin fırsatı

Çalışanlar için tatil takvimi planı yayınlandı.
Lübnan'da 'Diriliş' rüzgarı

Lübnan'da 'Diriliş' rüzgarı

Protestocuların doldurduğu alan Diriliş Ertuğrul müziğiyle inledi.
'Kaynatamın yanında çocuklarımı kucağıma almadım'

'Kaynatamın yanında çocuklarımı kucağıma almadım'

​92 yaşındaki Yomralı Mustafa Amca bir asra yaklaşan ömrünü anlattı.

Ahmet Altan tutuklandı

Ahmet Altan tutuklandı

Tahliye edilmesinin ardından tekrar gözaltına verilmişti.
Brezilya'da<br>beyaz çöl

Brezilya'da
beyaz çöl

​Kalbinde masmavi göller barındıran çöl ziyaretçilerini bekliyor.
Körfez'de yumuşama dönemi

Körfez'de yumuşama dönemi

Gerilimi azaltabilecek adımlar atılmaya başlandı.

Tam bir çocuk <br>hakkı ihlali

Tam bir çocuk
hakkı ihlali

​Dünya çocukları popüler edebiyat kuşatması altında.
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
4 kişi öldürülmüş halde bulundu

4 kişi öldürülmüş halde bulundu

​İzmir'deki dehşette bir kişi gözaltına alındı.
Kiracıdan<br>kiralık daire!

Kiracıdan
kiralık daire!

Günlük 750 TL'yi duyan ilan vermeye başladı.
İlim ve irfan kalesi

İlim ve irfan kalesi

Mehmet Zahit Kotku, vefatının 39'uncu yılında dualarla anılıyor.
1 Aralık'tan<br>itibaren zorunlu

1 Aralık'tan
itibaren zorunlu

Kurala uymayan sürücülere 625 TL ceza kesilecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.