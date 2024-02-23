İstanbul'da 221 noktada asayiş uygulaması: 531 şüpheli yakalandı

Kayseri merkezli 10 ilde çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında eş zamanlı olarak düzenlenen 'Sibergöz-22' operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerin 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiğini açıkladı.