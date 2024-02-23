İstanbul'da 221 noktada asayiş uygulaması: 531 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Huzur İstanbul" adıyla trafikte ve umuma açık yerlerde 2 aşamalı denetim yapıldı.
Denetimin 20.00 ila 22.00 saatlerinde kent genelindeki 221 noktada birinci aşamasına 1796 personel katıldı. Polis helikopteri ile Deniz Limanı Şubesine ait 2 bot da uygulamada görevlilere eşlik etti.
Denetimlerde 242 bin 268 kişinin genel bilgi taraması yapılırken farklı suçlardan aranan 827 şüpheli ile yoklama kaçağı 486 kişiden 531'i yakalandı.
Halka açık 653 yerde yapılan denetlemelerde 3 iş yerine ve 3 yabancı uyruklu kişiye işlem uygulandı.
Denetimlerde ayrıca 38 bin 686 araç ve 2124 motosiklet kontrol edildi. İşlem yapılan 2065 araç ve motosiklet ile 60 sürücü hakkında işlem yapıldı, 12 araç trafikten men edildi.
Sürücülere 1 milyon 267 bin 734 lira trafik cezası kesildi.