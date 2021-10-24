Gündem İstanbulda 227 parça tarihi eser ele geçirildi
İSTANBUL

İstanbul'da 227 parça tarihi eser ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 227 parça tarihi eser ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Haber Merkezi AA
İstanbulda 227 parça tarihi eser ele geçirildi
Ele geçirilen eserler.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmaları sonrası 21 Ekim’de Kağıthane ve Eyüpsultan’da 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

DHA

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli dönemlere ait sikke, haç, yüzük, mızrak ucu ve cam objelerin de aralarında bulunduğu 227 parça tarihi eser ele geçirildi.

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DHA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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