Gündem İstanbulda binlerce polis aynı anda harekete geçti Aranan 228 kişi yakalandı
İSTANBUL

İstanbul'da binlerce polis aynı anda harekete geçti: Aranan 228 kişi yakalandı

İstanbul'da 338 noktada 3602 polisin katılımıyla "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında 143 bin 807 kişiye GBT sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 228 kişi ile 150 asker kaçağı yakalandı.

Haber Merkezi AA
İstanbulda 3602 polisin katılımıyla Yeditepe huzur asayiş uygulaması yapıldı
İstanbul'da 3602 polisin katılımıyla "Yeditepe huzur" asayiş uygulaması yapıldı

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, dün 338 noktada 3602 polisin katılımıyla gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" uygulamasında 143 bin 807 kişiye GBT (Genel Bilgi Tarama) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 228 kişi ile 150 asker kaçağı yakalandı.

1 polis helikopteri ve 2 deniz botunun da kullanıldığı uygulamada 5204 gram uyuşturucu madde ve 422 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 44 ruhsatsız tabanca ve 186 fişeğe el konuldu.

Uygulama kapsamında 26 bin 414 araç ile 786 motosiklet kontrol edilirken, 756 araç ve motosiklete işlem yapıldı. Toplam 27 araç trafikten men edildi ve 171 bin 349 lira para cezası uygulandı.

  • Öte yandan, uygulamada 419 yabancı uyruklu kişinin sorgulandığı, 20'sine işlem yapıldığı belirtildi.

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