İstanbul'da 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık sucu için karar çıktı

Bağcılar'da geçen sene okuldan çıkan 11 yaşındaki M.Y'yi aracıyla kendisine ait su dükkanına götürüp süngerle kaplayarak ses izolasyonu sağladığı özel bir bölmede alıkoyan ve istismarda bulunan Metin Şenay, 7 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak. 196 yıl hapis istemiyle dava açılan Şenay'ın daha önce de istismar ettiği çok sayıda çocuğa ait görüntüleri kayıt altına aldığı ve bu görüntülerin bir kısmını şifreli bir hard diske aktardığı öne sürüldü. İstismar ettiği çocukların isimlerini dükkanın duvarına yazdığı da ortaya çıkan 60 yaşındaki Metin Şenay'a tepkiler devam ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Mağdur 2 çocuğun devlet korumasına alındığı diğer çocuklar içinse çalışmaların sürdüğü belirtildi.