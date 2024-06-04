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İstanbul'da 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık sucu için karar çıktı

Bağcılar’da 2019 ve 2023 yılları arasında 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan su satıcısı Metin Şenay hakkında karar açıklandı. Mahkeme, Metin Şenay’ın 293 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

17:31 - 4/06/2024 Salı
Güncelleme: 17:43 - 4/06/2024 Salı
IHA
Metin Şenay
Metin Şenay

İstanbul Bağcılar’da 2019 ve 2023 yılları arasında 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan ve hakkında 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen su satıcısı Metin Şenay hakkında karar açıklandı. Mahkeme sanık Metin Şenay’ı 293 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık ayrıca 1 milyon 687 lira adli para cezasına çarptırıldı.


Bağcılar’da 24 Mayıs 2023 tarihinde 11 yaşındaki M.Y okuldan eve dönmeyince ailesi durumu polise bildirdi. Polis yaptığı incelemeler sonucunda M.Y’nin okul çıkışında beyaz bir minibüse bindiğini tespit etti. Araştırmalar sonucu beyaz minibüsün M.Y’nin evine su getiren sucu Metin Şenay’a ait olduğu belirlendi. Evine ve iş yerine eş zamanlı baskın yapılan Şenay kaçmaya çalışırken yakalandı. Metin Şenay’ın iş yerinde yapılan aramalarda ses yalıtımı olan bir oda tespit edildi. Yürütülen soruşturma sonucunda Şenay’ın ses yalıtımlı odada 4 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu belirlendi. Tutuklanan Metin Şenay hakkında, 4 çocuğa karşı “cebir tehdit ve hile kullanarak çocuğu cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma”, “12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı” ve “müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak” suçlarından toplamda 128 yıl 9 aydan 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.


293 yıl hapis cezası

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde basına ve izleyiciye kapalı olarak yapılan duruşmaya tutuklu sanık Metin Şenay SEGBİS ile bağlandı. Alınan son savunmanın ardından davayı karara bağlayan mahkeme sanık Metin Şenay’ı, “12 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar”, “cebir tehdit ve hile kullanarak çocuğu cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma”, “müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak” suçlarından toplamda 293 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Metin Şenay ayrıca 1 milyon 687 lira adli para cezasına çarptırıldı.


Bağcılar'da sapık sucu dehşeti: Ses yalıtımlı odada mahallenin çocuklarını yıllarca istismar etmiş! Bakanlıktan açıklama

Bağcılar'da geçen sene okuldan çıkan 11 yaşındaki M.Y'yi aracıyla kendisine ait su dükkanına götürüp süngerle kaplayarak ses izolasyonu sağladığı özel bir bölmede alıkoyan ve istismarda bulunan Metin Şenay, 7 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak. 196 yıl hapis istemiyle dava açılan Şenay'ın daha önce de istismar ettiği çok sayıda çocuğa ait görüntüleri kayıt altına aldığı ve bu görüntülerin bir kısmını şifreli bir hard diske aktardığı öne sürüldü. İstismar ettiği çocukların isimlerini dükkanın duvarına yazdığı da ortaya çıkan 60 yaşındaki Metin Şenay'a tepkiler devam ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Mağdur 2 çocuğun devlet korumasına alındığı diğer çocuklar içinse çalışmaların sürdüğü belirtildi.


#İstanbul
#Bağcılar
#Cinsel İstismar
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