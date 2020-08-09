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Gündem İstanbulda 5 kişini hayatını kaybettiği kazada yaralananlar korku dolu anları anlattı Yolcular şoförü iki kez uyarmış
İSTANBUL

İstanbul'da 5 kişini hayatını kaybettiği kazada yaralananlar korku dolu anları anlattı: Yolcular şoförü iki kez uyarmış

İstanbul'da 5 kişini hayatını kaybettiği kazada yaralananlar korku dolu anları anlattı: Yolcular şoförü iki kez uyarmış

İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralananlar korku dolu anları anlattı. Karabük'ten İstanbul'a gelen yolcu otobüsü Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyeri aşarak üstgeçide çarptı. Feci kazada 5 kişi hayatını kaybetti. 25 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere sevkedildi. Yaralılardan 41 yaşındaki Cemal Korkmaz, "Her şey bir anda oldu, kendimi yerde buldum" dedi. Erhan İşler, ablasından gelen telefonla hemen olay yerine gittiğini belirterek, "Şoförün uyuduğu söyleniyor. Uyarılara rağmen yola devam etmiş. Ve kaza olmuş" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Yaralılar hastaneye sevk edildi.

İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralananlar korku dolu anları anlattı. Otobüste eşi, çocukları ve ablasıyla yolculuk eden Cemal Korkmaz, "Geliyorduk. Yaklaşmıştık artık. Bir anda oldu. Ben de uyuyordum. Şoför uyumuş. O an kendimi yerde buldum. Camdan çıkmışım. Hatırlamıyorum ama camdan çıkmışım. Buraya gelişimi hatırlıyorum ambulansa bindirdiler. İlk yardım yaparak getirdiler buraya. Eşim çocuklarım ve ablamlaydık. Ablamdan haber alamadım hala" ifadelerini kullandı.

Otobüs kazasından yaralı kurtulan minik Taha o anları anlattı: Otobüsün ışığı sönünce ben yalnız kaldım
OYNAT 01:00
Otobüs kazasından yaralı kurtulan minik Taha o anları anlattı: Otobüsün ışığı sönünce ben yalnız kaldım
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralanan vatandaşlar korku dolu anları anlattı. Karabük'ten İstanbul'a gelen yolcu otobüsü Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyeri aşarak üst geçide çarptı. Feci kazada 5 kişi hayatını kaybederken 25 kişi yaralandı.

Yaralılardan 41 yaşındaki Cemal Korkmaz, 'Her şey bir anda oldu, kendimi yerde buldum' dedi. Olayın şokunu atlatamayan 4 yaşındaki minik Taha Akman ise, 'Annemleydik. Uyuyordum. Otobüsün ışığı sönünce birden yalnız kaldım. Şimdi iyiyim. Bir yerim ağrımıyor. Annem içeride' şeklinde konuştu.


Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı
GÜNDEM
Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı

"YOLCULAR ŞOFÖRÜ 2 KEZ UYARMIŞ"

Kaza yapan otobüste ablası Aynur Akman ile 4 yaşındaki yeğeni Taha Akman bulunan Erhan İşler, ablasından gelen telefonla hemen olay yerine gitti.

Yerlerde fren izi olmadığını ve şoförün uyuduğunu iddia eden İşler, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Ablam ve yeğenim otobüsteydi. Kendisi şu an içeride. Söylediği şeylere göre otobüsün daha önce 2 kere kaza geçirme riski olmuş. Şoförün uyuduğu söyleniyor. Uyarılara rağmen yola devam etmiş. Ve kaza olmuş. Zaten olay yerine ilk varan kişilerden biri bendim. Otogardan gittim daha ambulans gelmemişti. Yolda herhangi bir fren izi yoktu.
  • Şoförün uyuduğu oradan belli oluyor zaten. Köprü ayağına 100 metre kala bariyerlere bile dokunmadan hemen o yeşillikten köprü ayağına girmiş. Yani şoför uyuduğu için bu kaza gerçekleşiyor. Önceden de yolcular iki kere uyarıyor şoförü. Gebze'ye gelmeden önce 2 kere uyarı yapılıyor şoföre. Otobüs 2 kere sendeleme yapıyor. Yani uykun varsa yola devam etme demişler ama şoför onlara aldırış etmeden yola devam etmiş. Fren izi yoktu. Zaten olayın gerçekleşme yerine bakılırsa orada bir sulama kanalı var yüksek ihtimalle oradan fırlayarak düştü. Çünkü ben oraya gittiğim zaman şaşırdım. Ben de bir şoförüm. Böyle bir kazanın olabileceği ihtimal verilmez yani."

Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı: 26 yaralı, 5 ölü
OYNAT 00:34
Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı: 26 yaralı, 5 ölü
Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü yoldan çıktı. İlk belirlemelere göre 26 kişinin yaralandığı ve 5 kişinin öldüğü öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaralıları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Olayın şokunu atlatamayan 4 yaşındaki minik Taha Akman ise, "Annemleydik. Uyuyordum. Birden yalnız kaldım. Şimdi iyiyim. Bir yerim ağrımıyor. Annem içeride" şeklinde konuştu.

Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Yaralılar hastaneye sevk edildi.

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