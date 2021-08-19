Gündem İstanbulda 506 göçmen sınır dışı edilmek üzere göç merkezinde
İSTANBUL

İstanbul'da 506 göçmen sınır dışı edilmek üzere göç merkezinde

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 18 Ağustos'ta yapılan kontrollerde, 239'u Afgan, 267'si diğer uyruklulardan olmak üzere 506 düzensiz göçmenin yakalandığını ve sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda 506 göçmen sınır dışı edilmek üzere göç merkezinde
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya

İstanbul'da 18 Ağustos'ta, 18 ilçede yapılan kontrollerde toplam 506 düzensiz göçmen yakalandı. 239'u Afgan, 267'si diğer uyruklulardan olan göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Vali Yerlikaya duyurdu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İstanbul’da 18 Ağustos’ta 18 ilçemizde yapılan kontroller sonucu, 239'u Afgan, 267'si diğer uyruklulardan olmak üzere toplam, 506 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi."

İstanbul'da 547 göçmen sınır dışı edilmek üzere göç merkezinde
GÜNDEM
İstanbul'da 547 göçmen sınır dışı edilmek üzere göç merkezinde
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