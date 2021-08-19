İstanbul'da 506 göçmen sınır dışı edilmek üzere göç merkezinde

İstanbul'da 18 Ağustos'ta, 18 ilçede yapılan kontrollerde toplam 506 düzensiz göçmen yakalandı. 239'u Afgan, 267'si diğer uyruklulardan olan göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Vali Yerlikaya duyurdu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İstanbul’da 18 Ağustos’ta 18 ilçemizde yapılan kontroller sonucu, 239'u Afgan, 267'si diğer uyruklulardan olmak üzere toplam, 506 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi."

#İstanbul’da 18 Ağustos’ta

18 ilçemizde yapılan

kontroller sonucu,



2️⃣3️⃣9️⃣’u #Afgan

2️⃣6️⃣7️⃣’si diğer uyruklulardan olmak üzere toplam,



5️⃣0️⃣6️⃣ düzensiz göçmen yakalandı.



Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. pic.twitter.com/lJVkZXpqxH REKLAM August 19, 2021