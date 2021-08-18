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İSTANBUL

İstanbul'da 547 göçmen sınır dışı edilmek üzere göç merkezinde

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 17 Ağustos'ta yapılan kontrollerde, 167'si Afgan, 380'i diğer uyruklulardan olmak üzere 547 düzensiz göçmenin yakalandığını ve sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda 547 göçmen sınır dışı edilmek üzere göç merkezinde
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya

İstanbul'da 17 Ağustos'ta, 18 ilçede yapılan kontrollerde toplam 547 düzensiz göçmen yakalandı. 167'si Afgan, 380'i diğer uyruklulardan olan göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Gelişmeyi duyuran İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul’da 17 Ağustos’ta 18 ilçemizde yapılan kontroller sonucu, 167'si Afgan, 380'i diğer uyruklulardan olmak üzere toplam 547 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi" dedi.

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