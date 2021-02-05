Gündem İstanbulda 56 saatlik kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu erken başladı
İSTANBUL

İstanbul’da 56 saatlik kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu erken başladı

İstanbul’da 56 saatlik kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu erken başladı

Türkiye genelinde akşam saat 21.00’dan itibaren uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlama öncesi İstanbul’da trafik yoğunluğu erken saatlerde başlandı. D-100 karayolundaki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Haber Merkezi İHA
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72’ye çıktı.
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72’ye çıktı.


Koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye’de, Şubat ayının ilk haftasında da uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul’da trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı.

İHA
  • Akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak ve pazartesi sabahı saat 05.00’e kadar sürecek olan kısıtlama öncesi İstanbul’da saatler 15.30 göstermesine rağmen trafik yoğunluğu yüzde 72’ye çıktı.

İHA

E-5 karayolu İstanbul istikametinde yoğun trafik oluştu. Öte yandan E-5 karayolunda oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Abone Ol Google News
Norveç somonundan farkı yok

Norveç somonundan farkı yok

Rize'de yetiştirilip 12 ülkeye ihraç ediliyor.
Geçiş 6 dakikaya inecek

Geçiş 6 dakikaya inecek

Bakan konuştu: Asırların hayali için geri sayımdayız.
Erdoğan konuşuyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Kongreleri'ne katılıyor.

​Cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulunuyor.

​Mahrem yapılanması soruşturmasında itirafçıların açıklaması.

''Sayımız yetseydi de yeni anayasayı tek başımıza yapmak istemezdik''

​Dünyada sadece 7 ülkede bulunuyor.

Bu da yerli Ironman

Bu da yerli Ironman

​Sesli komut sistemiyle çalışıp ateşleme yapabiliyor.

​Emeklilerin promosyon ücretleri belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.