İstanbul’da 56 saatlik kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu erken başladı

Ekonomi

Salgına rağmen 137 yeni otel için başvuru yapıldı

Koronavirüs salgınına rağmen otel yatırımları sürerken, 2020’de 137 yeni otel projesi için teşvik belgesi başvurusu yapıldı. En fazla teşvik başvurusu yapılan Antalya’daki 24 otel projesinde 9 bin 208 yatak yer alırken, 18 başvuru olan İstanbul’daki projelerin toplam yatak kapasitesi ise 4 bin 308 olarak kayıtlara geçti.