Fırıncıların 'aşı olmayana ekmek satmama' tartışması

Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayılarındaki artış üzerine İstanbul'da 6 ilçenin fırıncılar odası temsilcisi, yeni bir karar aldı. Karara göre; aşı yaptırmayanların ilçelerindeki fırınlara artık giremeyecek ve ekmek satın alamayacak.

DHA Mustafa Çiçek

"KARARIN TÜM TÜRKİYE'YE YAYILMASINI İSTİYORUZ"

Türkiye'nin bir kapanmaya daha gücü olmadığını söyleyen İstanbul Fırıncılar Odası Esenler Temsilcisi Mustafa Çiçek, "Vaka sayıları artmaya başlayınca karar almak zorunda kaldık. Şu anda korona virüs vaka sayıları aşırı bir şekilde artmaya başladı. Gidişatı iyi görmüyoruz. Bizler de fırıncılar olarak üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. O yüzden fırına gelen vatandaşların aşılarının olup olmadığını kontrol edeceğiz. Aşısı olmayana ekmek satışı yapmayacağız. Şu anda 6 ilçede bu kararı aldık. Bu ilçeler ise Bakırköy, Güngören, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa ve Esenler. Ancak bu kararın en kısa zamanda 39 ilçeye yayılacağını düşünüyorum. Hatta bu kararın tüm Türkiye'ye yayılmasını istiyoruz. Bu şekilde en azından insanları uyarmış oluruz. Çünkü Türkiye'nin bir kapanmaya daha gücü yok" dedi.

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DHA Karara göre; aşı yaptırmayanların ilçelerindeki fırınlara artık giremeyecek ve ekmek satın alamayacak.

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"AŞI YOKSA EKMEK SATIŞI YAPMAYACAĞIZ"

Çiçek, "Biz de vatandaş olarak üzerimize düşen görevi yapmak zorundayız. Fırıncılar Odası olarak aldığımız kararın doğru olduğuna inanıyoruz ve kararı uygulayacağız. Gelen vatandaşların hepsi akıllı telefon kullanıyor. Telefonlarında aşı olup olmadıkları belli. Aşısı yoksa ekmek satışı yapmayacağız. Belki biz pandemi döneminde kapanmadık ama binlerce küçük esnafımız kapandı ve mağduriyet yaşandı. Benim kimseyi mağdur etmeye hakkım yok. Bu uygulamayı önümüzdeki hafta itibariyle başlatacağız" diye konuştu.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı

'Aşı olmayanlara ekmek verilmeyecek' uygulaması söz konusu değil

Gelişmeler üzerine Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Aşı olmayanlara ekmek verilmeyecek" türü bir uygulamanın söz konusu olmadığını açıkladı.

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Başkan Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, "Aşı olmayanları fırınlarımıza sokmayacağız, ekmek vermeyeceğiz" türü açıklamaların federasyonun görüşlerini yansıtmadığını bildirdi. Bu konunun tartışılıyor olmasının kendilerini üzdüğünü belirten Balcı, "Bizler, salgın sürecinde, vatandaşlarımızın ekmeksiz kalmamaları için gecesini gündüzüne katan 7/24 hizmet üreten fırıncı esnafı olarak, dün olduğu gibi bugün ve bundan sonraki zamanlarda da Sağlık Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız ve ilgili paydaşlarımızla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Kamuoyuna yapacağımız açıklamalar tamamen ilgili bakanlıklarımız ile yapacağımız görüşmelerin bir neticesi olarak sizlerle paylaşılacaktır. Şu an için 'Aşı olmayanlara ekmek verilmeyecek' türü bir uygulama söz konusu değildir. Kamuoyumuzun bu hassas süreçte ilgili kurumların yapacağı açıklamalar dışındaki beyanatlara pirim vermemesini hassasiyetle rica ediyorum" dedi.

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"Talihsiz bir açıklama"

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, kentte "aşı olmayana ekmek satılmadığı" şeklindeki iddiayı yalanlayarak, "Esenler'de bir fırın işletmecisinin yapmış olduğu açıklama talihsiz bir açıklamadır. İstanbul Fırıncılar Odası yönetim kurulunun kesinlikle böyle bir açıklamadan haberi, böyle bir talebi ve isteği yoktur" dedi.

Çetin, bazı basın yayın kuruluşlarında "İstanbul'da aşı olmayana ekmek satılmıyor" tarzında haberlerin çıktığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Esenler'de bir fırın işletmecisinin yapmış olduğu açıklama talihsiz bir açıklamadır. İstanbul Fırıncılar Odası yönetim kurulunun kesinlikle böyle bir açıklamadan haberi, böyle bir talebi ve isteği yoktur. Açıklama sadece Esenler'de olmuş. Diğer 5 ilçenin böyle bir olaydan haberi yokmuş. İstanbul'da ekmek satışı sorunsuz bir şekilde yapılmaya devam ediyor. Kentte fırınlarda insanların aşı olup olmadığına bakılmıyor. İstanbul'da aşı olmayana ekmek satılmaması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Biz teknik olarak da insanların aşı olup olmadığını şubelerimizde tespit etme şansına sahip değiliz. Böyle bir alt yapımız yok. İstanbul'da üretilen ekmeğin yüzde 35'ini mağazalarımızda, geri kalanı toptan satıyoruz. Böyle bir uygulama bize tebliğ edilse bile başarılı olma şansımız yok. Bu tarz yanlış bir açıklamaya yapan meslektaşımızı da uyardık."

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"'Aşılanmayan kişilere ekmek satılmasın' diye bir talebimiz olmadı"

Yetkili mercilerin aşılama konusunda bir karar almadığı sürece farklı bir uygulama yapma durumlarının olmadığını vurgulayan Çetin, "Bizim 'aşılanmayan kişilere ekmek satılmasın' diye bir talebimiz olmadı. Bakanlık, Valilik, İl Ticaret Müdürlüğü, Esnaf Birliği ve Türkiye Fırıncılar Federasyondan bize bir yazı veya genelge gelmediği sürece böyle bir uygulama kesinlikle yapılamaz. Böyle bir karar yetkili kurumlar tarafından alınırsa yapılabilir. Bu görev kamunun görevi. Kamu bize tebliği edecek, biz gereğini yapacağız ancak böyle bir durum yok." diye konuştu.