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İSTANBUL

İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi: İSKİ'den açıklama

İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt ve Bakırköy ilçelerinin bazı mahallelerine su verilemiyor. Onarım çalışmaları devam ederken, İSKİ'den kesintilere ilişkin açıklama geldi.

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İstanbulda 6 ilçede su kesintisi: İSKİden açıklama
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İstanbul'da Şişli, Sarıyer, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt ve Bakırköy ilçelerinde hatlardaki arıza nedeniyle su kesintisi yaşandı. Ekipler, arızaları gidermek için çalışma başlattı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) su kesintilerine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ekipler çalışma başlattı

"Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintileri ile birlikte, İstanbul’da da bazı bölgelerde kesintiler olmakta, bunun sonucunda da su arzında aksamalar meydana gelmektedir. İdaremizden kaynaklanmayan bahse konu su kesintilerinin detaylı bilgilerine https://www.iski.istanbul/web/... adresinden ulaşılabilir.'

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