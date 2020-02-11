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İSTANBUL

İstanbul'da 7 ilçede 40 adrese eş zamanlı operasyon: Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı

Ataşehir ve Kağıthane merkezli 7 ilçede 40 adrese yönelik eş zamanlı operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 100 kilo bonzai, çeşitli uyuşturucu madde, 5 tane silah ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA İHA
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Kağıthane merkezli 7 ilçede torbacılara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda 44 gözaltı gerçekleştirildi.

AA
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

40 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul’da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul’un 7 ilçesinde şafak vakti operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda daha önceden belirlenen 40 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyona özel harekât polisleri de destek verdi. Polis helikopteri de havadan destekli olarak operasyonda görev aldı. Aramalarda 100 kilo bonzai, çeşitli uyuşturucu madde, 5 tane silah ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

DHA
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

KAPILAR KOÇBAŞLARI İLE AÇILDI

  • Önceden belirlenen adreslerin kapıları koçbaşları ile açıldı. Ayrıca evlerdeki aramalarda hassas burunlu narkotik köpekleri de görev aldı. Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen, hakkında arama kararı oldukları öğrenilen 44 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

DHA
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

DHA
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

DHA
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

DHA
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

DHA
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

DHA
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

DHA
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
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