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İstanbul’da 7 ilçede eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 11 zanlı yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Terör örgütlerinin çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet gösteren 11 şüpheli gözaltına alındı.

11:15 . 5/07/2023 Çarşamba
DHA
Terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösteren zanlılar yakalandı.

Terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösteren zanlılar yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda DEAŞ silahlı terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet yürüten 11 şüpheli tespit edildi.



7 ilçede eş zamanlı operasyon

Şüphelilerin kaldığı adreslere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 ilçede yapılan operasyonlarda 11 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.




#DEAŞ
#İstanbul
#Terörle Mücadele
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