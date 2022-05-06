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İSTANBUL

İstanbul'da 726 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'da, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik dün yapılan uygulamada 726 düzensiz göçmen yakalandı.

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Haber Merkezi AA
İstanbulda 726 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul'da 726 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı yöntemlerle Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilerin yakalanmasına yönelik dün yapılan asayiş uygulamaları ve umuma açık denetimlerde 128'i Suriye, 327'si Afganistan, 104'ü Pakistan ve 167'si diğer ülkelerden olmak üzere 726 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı.

  • Ayrıca 1-5 Mayıs tarihlerindeki çalışmalarda 983'ü Afganistanlı, 321'i Suriyeli, 401'i Pakistanlı ve 412'si diğer ülkelerden olmak üzere toplam 2 bin 117 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için başlatılan işlemler sürüyor.

İstanbul'da yakalanan 726 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek
OYNAT 00:39
İstanbul'da yakalanan 726 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek
İstanbul'da, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik dün yapılan uygulamada 726 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için başlatılan işlemler sürüyor.

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