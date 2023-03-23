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İstanbul'da AK Parti milletvekilliği için bin 721 başvuru yapıldı

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler yaklaşırken İstanbul'da, milletvekili aday adaylığı için bin 721 kişi AK Parti İstanbul İl Başkanlığına başvurdu.

12:08 . 23/03/2023 Perşembe
Diğer
AK Parti

AK Parti

14 Mayıs'a 52 gün kala milletvekili aday adayları parti merkezlerine başvurularını yapıyor.

AK Parti'de ise İstanbul için başvuran adayların sayısı belli oldu.

Bin 721 kişi vekil adaylığı başvurusu yaptı

Buna göre aday adaylığı için bin 721 kişi AK Parti İstanbul İl Başkanlığına başvurdu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamada, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 13 Mart'ta başlayan milletvekili aday adaylığı başvuru süresinin 22 Mart'ta sona erdiği hatırlatıldı.

Toplumun her kesiminden ve her yaş grubundan katılımın sağlandığı başvuru sürecinin yoğun ilgi gördüğü aktarılan açıklamada, başvuru yapanların bin 379'unun birinci tercihinin, 342'sinin de ikinci tercihinin İstanbul olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İstanbul'da milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunan bin 721 kişinin arasında kadınlar ve gençlerin oranının yüksek olduğu bildirildi.


#AK Parti
#Seçim
#aday adaylığı
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