İstanbul'da AK Parti'li belediyelerin karla mücadelede seferberliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, günler öncesinden yapılan kar yağışı uyarılarına rağmen yeterli önlem almadı. Üstüne CHP'li İBB yönetimi, yeterli tuzlama çalışması yapmayıp geçmiş dönemde gösterilen yoğun mücadelenin de üstünü örtmeye çalıştı.
GÜNDEM
İBB yönetimi yetersiz çalışmaları gözler önüne serilince 2017'e ait karla mücadele haberlerini arşivden sildi
AK Parti yönetimindeki bazı ilçe belediyeleri ise mağduriyetlerin önüne geçebilmek için gün boyu yoğun çalışma gerçekleştirdi.
ÇALIŞMALAR GECE DE SÜRDÜ
Esenler Belediyesi, kar yağışının başından beri kar küreme araçları ve tuzlamayla yolları açmak için mücadele gösterirken, çalışmalarını gece saatlerinde de sürdürdü.
Yollarda mahsur kalanlar için gençlik merkezleri hazır hale getirildi. Esenler’den geçen tüm yolculara sıcak çorba ikramı yapıldı.
Hastaneye ulaşamayanlar, zabıta ekiplerinin yardımıyla götürüldü.
Bağcılar Belediyesi de gün boyunca kar küreme, tuzlama ve temizleme çalışması yaptı.
Yolda mahsur kalanlara aç kalmamaları için gece boyunca ikram yapıldı.
ARALIKSIZ TUZLAMA ÇALIŞMASI
Üsküdar Belediyesi tarafından da aralıksız şekilde ana arterlerde yürüme alanlarında ve kaldırımlarda küreme çalışması yapıldı. Gece boyu birçok noktada sıcak çorba sunuldu.
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, gece 3 saatlerinde 500 personel ve araçla sahada olduklarını duyurdu. Türkmen çalışmaları da bizzat takip etti.
BELEDİYE BİNASINDA AĞIRLANDILAR
Tuzla'da da vatandaşlara çorba ve sandviç ikramında bulunuldu. Kar küreme, tuzlama çalışmaları ara ve ana caddelerde aralıksız yapıldı.
Trafikte kalanlar için Orhanlı ek hizmet binası ve belediye binası hazır hale getirildi.
Zeytinburnu'nda da ekipler karla kaplanan yolları gün boyu açmak için mücadele gösterdi.
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde çalışmalara katıldı.
Kaldırımdaki buzlar da küreklerle kazındı.
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00:45
Beylikdüzü'nde araçlar yollarda mahsur kaldı vatandaşlar eve yürüyerek gitti
Yoğun kar yaşğışı İstanbul'u esir aldı. Metrobüs seferlerindeki aksama nedeniyle vatandaşlar mağdur oldu. Araç sürücüleri yollarda mahsur kalırken vatandaşlar evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı.
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00:31
İstanbul'da yolda mahsur kalan vatandaştan İmamoğlu'na sert tepki: Bu kafayla devam edin seçimlerde görüşeceğiz
İstanbul'da saatlerdir yolda mahsur kalan bir vatandaş İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki gösterdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na sert tepki gösteren vatandaş, 'Siz karda gider balık yersiniz, depremde kayak yaparsınız, sel olduğunda da tatil yaparsınız... Bu kafayla devam edin, seçimlerde görüşürüz.' dedi.
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00:37
İmamoğlu: Herkes kendi kaldırımını temizlemeli belediye her kaldırıma adam koyamaz
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kar yağışı sonrası kapanan yollar ve kaldırımlarla ilgili ilginç bir çağrıda bulundu: Pek çok ülkede apartmanlar kendi kaldırımını kendi temizler. Dükkanının önünü dükkan sahibi temizler. Belediye her kaldırıma adam koyamaz.
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00:59
İBB Başkanı İmamoğlu: Karın güzel taraflarını da görelim
İstanbul'da iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. İBB'nin yeterli önlem almaması nedeniyle megakentlilerin hayatı kâbusa dönüştü, vatandaşlar saatlerce yollarda mahsur kaldı, bazıları evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı basın toplantısında tüm önlemlerin aldığını savunarak, 'İklim değişikliğiyle mücadelede kar çok önemli. Karın güzel tarafına, bereketli tarafına bakmayı vatandaşlarımıza dile getirmek isterim' ifadelerini kullandı.
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04:10
Göksu: Beceriksizliğin bedelini İstanbullu ödüyor
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, kar yağışının ardından felç olan İstanbul'daki son durumu TVNET'e değerlendirdi.11:50
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00:51
Kapısının önünü bile temizleyemeyen İBB'ye tepki: Yollara çıksanıza kardeşim
İstanbul'da alınan yetersiz önlemler nedeniyle saatlerce trafikte kalan, evine gidemeyen vatandaşlar sosyal medyada İBB'ye isyan etti. Bir vatandaş da İBB'nin önünde çektiği videoyu Twitter'da paylaştı. İBB'nin kapısının önünü bile temizleyemediğini belirten mağdur vatandaş, 'Şu an İBB'nin önündeyim. Rezillikten başka bir şey değil. Bir tane kar küreme aracı yok. İBB'nin önünden araç geçmeyen yerleri şu an kar küreme aracıyla küremeye çalışıyorlar. Yollara çıksanıza kardeşim! Niye oraları kürüyorsunuz' dedi.
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00:51
İstanbullu çekti "Kar küreme aracı yolda kalmış kış lastiği yok"
İstanbul'da etkili olan kar şehri kilitledi. Karla mücadele etmesi gereken küreme araçlarında kış lastiği olmayınca onlar da yolda kaldı. Vatandaşlar sağlı sollu park eden kar küreme araçlarını görüntüleyerek İBB'ye tepki gösterdi.
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00:59
Vatandaşlar seferlerin azlığına isyan etti: Tramvay durakları doldu taştı
İstanbul'da yoğun kar yağışı sonrası alınan önlemlerin yetersizliğinden dolayı işe gitmeye çalışan vatandaşlar mağdur oldu. İstanbul'un en işlek hatlarından biri olan Kabataş-Bağcılar tamvay hattı güzergahındaki duraklarda uzun süre bekleyen ve seferlerin yetersiz olduğunu belirten vatandaşlar yaşanan yoğunluğa tepki gösterdi.
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00:30
Vatandaştan 'Çalışmalar gayet güzel gidiyor' diyen Ekrem İmamoğlu'na: Harikasınız başkanım elinize sağlık
Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da hayat adeta durdu. Araçlar karla kaplanan yollarda mahsur kalırken vatandaşlar evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Vatandaşlar 'Çalışmalar gayet güzel gidiyor' diyen Ekrem İmamoğlu'na isyan etti.
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00:35
Arnavutköy'de yolda kalan vatandaşları çekici taşıdı
Arnavutköy'de yolda kalan vatandaşları çekici taşıdı. O anlar kameralara yansıdı. Arnavutköy'de kar yağışı ve tipi nedeniyle yol tamamen trafiğe kapandı. Evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar yolda mahsur kaldı. Bu sırada bir çekici sürücüsü, yolda kalan vatandaşları aracın dorsesinde taşıdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Mahsur kalan vatandaşlar ise İBB'ye tepki gösterdi.
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00:44
Yolda kalan vatandaş isyan etti: Ekrem İmamoğlu balık keyfi yap
İstanbul'da gün boyu devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle saatlerce yolda kalan vatandaşlar ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na isyan etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan bir kişi, 'Balık keyfi yap' diyerek tepkisini dile getirdi.
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00:20
İstanbul'da trafik kilitlendi vatandaşlar eve yürüyerek gitti
İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Tüm kent beyaza bürünürken Beylikdüzü'nde vatandaşlar evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı.
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05:00
Emekli asker anlatıyor: Uçak parçasını tamir eden askere soruşturma açılırdı
Emekli asker Recep Akmeşe, uçak hangarlarında geçirdiği yıllara ait detayları anlattı. ABD'den parça almak yerine, aynı parçayı Türkiye'de onarmak veya üretmek isteyen personele soruşturma açıldığını anlatan Akmeşe 'Sözleşmeler var. Uçağı size satarken yedek parçasını da almayı şart koşuyorlar. Kafanıza göre üretemiyorsunuz. Böyle olunca da bağımlı hale geliyorsunuz. Şimdi çok şükür kendimiz üretiyoruz. Ürdün'de bir keresinde F-22 bozulmuştu. ABD'liler tamir edemedi. Bizim arkadaşlar el atıp uçurmuştu' diye konuştu.