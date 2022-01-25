İstanbul'da AK Parti'li belediyelerin karla mücadelede seferberliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, günler öncesinden yapılan kar yağışı uyarılarına rağmen yeterli önlem almadı. Üstüne CHP'li İBB yönetimi, yeterli tuzlama çalışması yapmayıp geçmiş dönemde gösterilen yoğun mücadelenin de üstünü örtmeye çalıştı.

GÜNDEM İBB yönetimi yetersiz çalışmaları gözler önüne serilince 2017'e ait karla mücadele haberlerini arşivden sildi

AK Parti yönetimindeki bazı ilçe belediyeleri ise mağduriyetlerin önüne geçebilmek için gün boyu yoğun çalışma gerçekleştirdi.

ÇALIŞMALAR GECE DE SÜRDÜ

Esenler Belediyesi, kar yağışının başından beri kar küreme araçları ve tuzlamayla yolları açmak için mücadele gösterirken, çalışmalarını gece saatlerinde de sürdürdü.

Sevgili İstanbullular…

Ulaşımda yaşamakta olduğunuz sorun çözülene kadar sizleri Esenler Gençlik Merkezimiz’de misafir etmek için bekliyoruz.



📍Konumhttps://t.co/oe51DH78H6 pic.twitter.com/6h1X0FYeQL REKLAM January 24, 2022

Yollarda mahsur kalanlar için gençlik merkezleri hazır hale getirildi. Esenler’den geçen tüm yolculara sıcak çorba ikramı yapıldı.

Hastaneye ulaşamayanlar, zabıta ekiplerinin yardımıyla götürüldü.

Bağcılar Belediyesi de gün boyunca kar küreme, tuzlama ve temizleme çalışması yaptı.

Geceden kareler❄☃️❄ pic.twitter.com/nWQdQ4NZd0 — Bağcılar Belediyesi (@BagcilarBld) January 23, 2022

Yolda mahsur kalanlara aç kalmamaları için gece boyunca ikram yapıldı.

ARALIKSIZ TUZLAMA ÇALIŞMASI

Üsküdar Belediyesi tarafından da aralıksız şekilde ana arterlerde yürüme alanlarında ve kaldırımlarda küreme çalışması yapıldı. Gece boyu birçok noktada sıcak çorba sunuldu.

Kıymetli hemşehrilerim;



aralıksız tuzlama ve küreme yapıyoruz ama çok yoğun bir yağış var. Yolları sürekli açık tutmak için büyük gayret içindeyiz ama zaman zaman sıkıntılar yaşanabilir.



Özel araçları zorunlu olmadıkça çıkarmayalım ve dikkatli olalım.



İyi haftalar diliyorum. pic.twitter.com/cpIolWFmMh REKLAM January 24, 2022

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, gece 3 saatlerinde 500 personel ve araçla sahada olduklarını duyurdu. Türkmen çalışmaları da bizzat takip etti.

BELEDİYE BİNASINDA AĞIRLANDILAR

Tuzla'da da vatandaşlara çorba ve sandviç ikramında bulunuldu. Kar küreme, tuzlama çalışmaları ara ve ana caddelerde aralıksız yapıldı.

Trafikte kalanlar için Orhanlı ek hizmet binası ve belediye binası hazır hale getirildi.

Kar küreme, tuzlama çalışmalarımız ara ve ana caddelerde aralıksız olarak devam ediyor.

Teyakkuzdayız. #KardaKıştaOmuzOmuza pic.twitter.com/hw39raGVBH — Dr. Şadi Yazıcı (@drsadiyazici) January 24, 2022

Zeytinburnu'nda da ekipler karla kaplanan yolları gün boyu açmak için mücadele gösterdi.

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Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde çalışmalara katıldı.

Kaldırımdaki buzlar da küreklerle kazındı.

OYNAT 00:31 İstanbul'da yolda mahsur kalan vatandaştan İmamoğlu'na sert tepki: Bu kafayla devam edin seçimlerde görüşeceğiz İstanbul'da saatlerdir yolda mahsur kalan bir vatandaş İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki gösterdi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na sert tepki gösteren vatandaş, 'Siz karda gider balık yersiniz, depremde kayak yaparsınız, sel olduğunda da tatil yaparsınız... Bu kafayla devam edin, seçimlerde görüşürüz.' dedi.

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OYNAT 00:37 İmamoğlu: Herkes kendi kaldırımını temizlemeli belediye her kaldırıma adam koyamaz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kar yağışı sonrası kapanan yollar ve kaldırımlarla ilgili ilginç bir çağrıda bulundu: Pek çok ülkede apartmanlar kendi kaldırımını kendi temizler. Dükkanının önünü dükkan sahibi temizler. Belediye her kaldırıma adam koyamaz.



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OYNAT 00:59 İBB Başkanı İmamoğlu: Karın güzel taraflarını da görelim İstanbul'da iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. İBB'nin yeterli önlem almaması nedeniyle megakentlilerin hayatı kâbusa dönüştü, vatandaşlar saatlerce yollarda mahsur kaldı, bazıları evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı basın toplantısında tüm önlemlerin aldığını savunarak, 'İklim değişikliğiyle mücadelede kar çok önemli. Karın güzel tarafına, bereketli tarafına bakmayı vatandaşlarımıza dile getirmek isterim' ifadelerini kullandı.



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OYNAT 00:51 Kapısının önünü bile temizleyemeyen İBB'ye tepki: Yollara çıksanıza kardeşim İstanbul'da alınan yetersiz önlemler nedeniyle saatlerce trafikte kalan, evine gidemeyen vatandaşlar sosyal medyada İBB'ye isyan etti. Bir vatandaş da İBB'nin önünde çektiği videoyu Twitter'da paylaştı. İBB'nin kapısının önünü bile temizleyemediğini belirten mağdur vatandaş, 'Şu an İBB'nin önündeyim. Rezillikten başka bir şey değil. Bir tane kar küreme aracı yok. İBB'nin önünden araç geçmeyen yerleri şu an kar küreme aracıyla küremeye çalışıyorlar. Yollara çıksanıza kardeşim! Niye oraları kürüyorsunuz' dedi.





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OYNAT 00:59 Vatandaşlar seferlerin azlığına isyan etti: Tramvay durakları doldu taştı İstanbul'da yoğun kar yağışı sonrası alınan önlemlerin yetersizliğinden dolayı işe gitmeye çalışan vatandaşlar mağdur oldu. İstanbul'un en işlek hatlarından biri olan Kabataş-Bağcılar tamvay hattı güzergahındaki duraklarda uzun süre bekleyen ve seferlerin yetersiz olduğunu belirten vatandaşlar yaşanan yoğunluğa tepki gösterdi.















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OYNAT 00:35 Arnavutköy'de yolda kalan vatandaşları çekici taşıdı Arnavutköy'de yolda kalan vatandaşları çekici taşıdı. O anlar kameralara yansıdı. Arnavutköy'de kar yağışı ve tipi nedeniyle yol tamamen trafiğe kapandı. Evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar yolda mahsur kaldı. Bu sırada bir çekici sürücüsü, yolda kalan vatandaşları aracın dorsesinde taşıdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Mahsur kalan vatandaşlar ise İBB'ye tepki gösterdi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:44 ​Yolda kalan vatandaş isyan etti: Ekrem İmamoğlu balık keyfi yap İstanbul'da gün boyu devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle saatlerce yolda kalan vatandaşlar ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na isyan etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan bir kişi, 'Balık keyfi yap' diyerek tepkisini dile getirdi.



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