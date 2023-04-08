İstanbul'da akılalmaz olay: Bir kilometre yol için 385 TL ücret isteyen taksiciye ceza yağdı

Olay, dün öğle saatlerinde Taksim’de meydana geldi. Dolmabahçe’den Arjantinli Alihandra ve Pablo Cadel isimli iki karı kocayı alan taksi şoförü Murat Akpolat, Taksim’e geldiğinde turistlerden 385 lira ücret istedi. Bunun üzerine takside kısa süreli tartışma yaşandı.