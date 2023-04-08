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İstanbul'da akılalmaz olay: Bir kilometre yol için 385 TL ücret isteyen taksiciye ceza yağdı

İstanbul'da Dolmabahçe’den Taksim’e gitmek isteyen turistlerden 385 lira istediği öne sürülen taksiciye ceza yağdı. Arjantin uyruklu karı kocanın şikayetçi olduğu taksi şoförünün aracı bağlanarak ehliyetine 20 gün süreyle el konuldu.

14:49 . 8/04/2023 Cumartesi
IHA
İstanbul

İstanbul

Olay, dün öğle saatlerinde Taksim’de meydana geldi. Dolmabahçe’den Arjantinli Alihandra ve Pablo Cadel isimli iki karı kocayı alan taksi şoförü Murat Akpolat, Taksim’e geldiğinde turistlerden 385 lira ücret istedi. Bunun üzerine takside kısa süreli tartışma yaşandı.


Tartışmanın ardından Taksim Meydanı’nda turizm polisini gören Arjantinli çift, polisin yanına giderek taksici hakkında şikayette bulundu. Şikayetlerinin ardından polis ekipleri, taksicinin evraklarını inceleyerek taksi içerisinde arama yaptı.


Taksiciye ceza yağdı

Polis ekipleri taksiyi aramalarının ardından şoföre 4 bin 936 lira para cezası kesti. Akpolat’ın ehliyetine 20 gün süreyle el konulurken taksi ise çekiciyle kapalı otoparka çekildi.


#İstanbul
#taksi
#Dolmabahçe
2 saat önce
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