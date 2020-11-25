İstanbul’da alkollü kadın taksiciye zor anlar yaşattı: Bana zartzurt yapma

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Fatih Aksaray İskenderpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksici Oğuz Kaan Ünver 34 TAD 82 plakalı taksisiyle seyrettiği esnada Saraçhane’deki İBB önünden aracına bir kadın müşteri aldı. Taksiye binen kadın taksimetre açmadan gideceği yere ne kadar istediğini söyledi. Bunun üzerine Ünver kadına 50 lira diye karşılık verdi.

Kadının ücreti kabul etmemesi üzerine Ünver, taksimetreyi açacağını söyleyerek yoluna devam etti. Taksici bulvar üzerine geldiği esnada alkollü olduğu anlaşılan kadının taksimetre yerine “Bana normal bir fiyat çıkartın” demesi üzerine taksici Ünver, "Normali taksimetre fiyatıdır" diyerek yoluna devam etti.

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İHA Alkollü kadın taksiciyi çıldırttı.

Hızla giden taksiden inmeye çalıştı

İstediği ücrete anlaşamayan kadın, “Bana zartzurt yapma” diyerek bu kez de taksiciyi kışkırtmaya başladı. Taksicinin araçların taksimetre ile ücret yazdığını belirtmesi üzerine kadın, “Ne kadar kötüsünüz, ben sizi sevmedim” diyerek hızla giden araçtan inmeye çalıştı.

Taksicinin güçbela aracı durdurduğu olay sonrası araçtan inen kadın ücret ödemeden gitmeye çalıştı. Taksicinin parasını istediği kadın, “Ne parası, git polis çağır” diyerek ücreti ödemedi.

İHA Taksi ücretinde anlaşamadı, taksiciye zor anlar yaşattı.

“Karakola gelirim yine sen suçlu sayılırsın”

Önce “Kardeşim lütfen” diyen ardından da “Beni oradan buradan getirdin ne parası” diyen kadına taksici Ünver, “Seni karakola götüreceğim” diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine kadın, “Götür, ben zaten karakolum, ben gelirim ama yine de sen suçlu sayılırsın” demesi “pes” dedirtti.

Uzun süre parasını almaya çalışan taksici Ünver ardından taksisine binerek olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

OYNAT 00:59 Sarhoş belediye başkan yardımcısı polise saldırdı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de trafik kontrolünde durdurulan ve alkollü olduğu tespit edilen Kiev Belediye Başkan Yardımcısı Volodimir Slonçak polise saldırdı. Slonçak olayın ardından gözaltına alındı. BiP'te paylaş

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OYNAT 02:36 Taksicinin sarhoş müşteriyle imtihanı kamerada Aracına binen yolcu tarafından yolu uzattığı iddiasıyla tehdit edilen taksi sürücüsü o anları kaydedip aracı en yakın karakola götürerek şikayetçi oldu. BiP'te paylaş

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