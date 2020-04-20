Gündem İstanbulda ambulansa saldıran zanlılar için istenen ceza belli oldu
İSTANBUL

İstanbul'da ambulansa saldıran zanlılar için istenen ceza belli oldu

İstanbul Pendik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi olan hastayı almaya giden ambulansa saldırarak camlarını kırdığı öne sürülen 2 kişinin 11 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saldırıya uğrayan 112 ekiplerini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

Haber Merkezi AA
Saldırıya uğrayan ambulansın camları kırılmıştı.
Saldırıya uğrayan ambulansın camları kırılmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 29 Mart'ta hasta almaya giden ambulansa saldırdığı öne sürülen şüpheliler Ahmet Can Tezcan ve Alihan Güner hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, ambulans şoförü Halit K'nin ifadesinde olay günü Kovid-19 pozitif şüphesiyle olay yerine intikal ettiklerini, şüphelilerin hasta ile kendisinden bilgi almak istediklerini, gizlilik gerekçesiyle açıklama yapmadığını, bu kişilerin kendisine "Bana bilgi vereceksin, sen kimsin de ağalık taslıyorsun, sen görürsün" şeklinde tehditte bulunduğunu, ambulansın kapısını zorladığını ve taşlarla camları kırdıklarını söylediği belirtildi.

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Müştekiler Şeyma T. ile Gülbahar S'nin de "Adres önünde ambulansın içinde beklediğimiz sırada ambulans yumruklanmaya başlandı. Ambulansın hareket etmeye çalışması üzerine taşlarla camlar kırıldı." şeklindeki ifadelerinin yer verildiği iddianamede, şüphelilerin ambulans şoförüne sinirlendikleri için eylemi gerçekleştirdiklerini söylediği aktarıldı.

İddianamede şüpheliler Ahmet Can Tezcan ve Alihan Güner'in "kamu malına zarar verme" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 1 yıl 10 aydan 11 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Başsavcılıkça onaylanan ve Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, kabul edildi.

Sanıklar, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

  • Bakan Koca'dan geçmiş olsun telefonu
  • Öte yandan Büşra Kayalı Durmaz’ı gece saat 03.40’ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmişti.
  • Durmaz, "Gece saat 03.40’ta telefon çalar ve arayan Sağlık Bakanıdır. Biz böyle güçlü bir aileyiz. Gecenin bu saatinde arayan bakanımıza teşekkür ederiz. Allah başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullanmıştı.
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