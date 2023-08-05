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İstanbul'da asayiş uygulaması: 390 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yapılan asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 390 şüpheli yakalandı. Uygulamada şüphelilere toplam 570 bin 584 lira para cezası kesildi.

11:44 . 5/08/2023 Cumartesi
AA
Şüphelilere, 570 bin 584 lira para cezası uygulandı.

Şüphelilere, 570 bin 584 lira para cezası uygulandı.

Polis ekiplerince, birinci aşamada dün 20.00-22.00 saatlerinde kent genelinde 219 noktada 1785 personel, 1 polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şubesine ait bot ile sabit yol uygulaması yapıldı.


İkinci aşamada, bin 702 personelin katılımıyla 22.00-23.59 saatlerinde umuma açık yerlere yönelik denetimle sona eren "Huzur İstanbul" uygulaması gerçekleştirildi.


Denetimlerde 165 bin 532 kişiye genel bilgi taraması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 390 şüpheli ile yoklama kaçağı 177 kişi yakalandı.

Aramalarda 39 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 9 kurusıkı tabanca, 132 fişek, 1 kilo 408 gram uyuşturucu, 574 uyuşturucu hap ile hapların satışından sağlandığı tespit edilen 19 bin 760 lira ele geçirildi.

Uygulama kapsamında 767 halka açık yer denetlendi, 2 iş yeriyle ilgili idari işlem yapıldı.

Bu kapsamda 17 bin 266 araç ve 1608 motosiklet denetlenirken 1006 araç ve motosiklet ile 53 sürücüyle ilgili işlem yapıldı, 15 araç trafikten men edildi.


Uygulamada şüphelilere toplam 570 bin 584 lira para cezası kesildi.



#Huzur İstanbul
#asayiş
#İstanbul Emniyet Müdürlüğü
1 saat önce
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