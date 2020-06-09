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Gündem İstanbulda asker uğurlamasında drifte 23 bin lira ceza kesildi
İSTANBUL

İstanbul'da asker uğurlamasında 'drift'e 23 bin lira ceza kesildi

İstanbul'da asker uğurlamasında 'drift'e 23 bin lira ceza kesildi

İstanbul'da asker uğurlama konvoyunda trafiği tehlikeye düşüren ve havaya ateş açan 5 kişi yakalandı. Sürücü C.O'ya drift yapmaktan 6 bin 141, M.K'ye driftten 6 bin 141, sürücü belgesinin sınıfına göre yetkili aracı kullanmamaktan bin 228, sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan 288 lira olmak üzere toplam 7 bin 657 lira, E.Ç'ye driftten 6 bin 141, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 2 bin 473 lira olmak üzere toplam 8 bin 641, F.A'ya ise gereksiz duraklamaktan 132, plakada değişiklik yapmaktan 505 olmak üzere toplam 637 lira idari para cezası uygulandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği, kentte 7 Haziran'da asker uğurlama konvoyundaki bazı araç sürücülerinin trafiği tehlikeye düşürmelerine ve havaya ateş açmalarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, havaya ateş açan T.D. ile trafiği tehlikeye düşüren araç sürücüleri C.O., M.K., E.Ç., F.A'yı yakaladı.

Pendik'te asker uğurlama konvoyunda havaya ateş açan 6 şüpheli yakalandı
GÜNDEM
Pendik'te asker uğurlama konvoyunda havaya ateş açan 6 şüpheli yakalandı
  • Sürücü C.O'ya drift yapmaktan 6 bin 141, M.K'ye driftten 6 bin 141, sürücü belgesinin sınıfına göre yetkili aracı kullanmamaktan bin 228, sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan 288 lira olmak üzere toplam 7 bin 657 lira, E.Ç'ye driftten 6 bin 141, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 2 bin 473 lira olmak üzere toplam 8 bin 641, F.A'ya ise gereksiz duraklamaktan 132, plakada değişiklik yapmaktan 505 olmak üzere toplam 637 lira idari para cezası uygulandı.

Drift'in sonu kötü bitti: 2035'e kadar araba kullanamayacak
GÜNDEM
Drift'in sonu kötü bitti: 2035'e kadar araba kullanamayacak

4 sürücüye toplam 22 bin 876 lira para cezası kesildi, M.K. ve C.O'nun sürücü belgeleri 60 gün süreyle geçici olarak geri alındı.

Havaya kurusıkı tabancayla ateş ettiği belirlenen T.D. ve diğer 4 şüpheli adli işlem yapılmak üzere polis merkezine sevk edildi.

Lüks otomobille caddede defalarca drift yaptı
OYNAT 00:41
Lüks otomobille caddede defalarca drift yaptı
Antalya'da çevredeki vatandaşlara ve diğer araçlara aldırış etmeyen lüks otomobilin sürücüsü cadde ortasında defalarca drift yaptı. Peş peşe yaptığı drift sonrası asker konvoyuna katılan sürücü gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşlar tarafından olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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