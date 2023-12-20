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İstanbul'da 'askerlik' şebekesine operasyon: Hepsi paketlendi

İstanbul'da 2 özel hastanede askere gitmek istemeyenlere 45 bin lira karşılığında çürük raporu yazan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında hastane yöneticileri, hemşireler ve asker kaçaklarının da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

09:14 - 20/12/2023 Çarşamba
Diğer
İstanbul
İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 özel hastanede görev yapan bazı kişilerin, askere gitmek istemeyenlere para karşılığı sahte çürük raporu temin ettiği yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler uzun süre yaptıkları fiziki ve teknik takibin ardından, raporları veren şebekeyi tespit etti. Şebeke liderliğini yoğun bakım ünitesinde çalışan bir kişinin yaptığı, aralarında hastane yöneticileri ve hemşirelerin de bulunduğu şüphelilerin, 45 bin liraya usulsüz çürük raporu aldırdığı, asker kaçaklarının sağlık kurulunda çürük olarak değerlendirilmesi için sahte ön muayene belgelerini aralarında menfaat ilişkisi olan sağlık ocaklarından temin ettikleri, işbirliği halinde oldukları sağlık ocaklarından randevu alabilmeleri için asker kaçaklarına adres değişikliği yaptırdıkları belirlendi.


7 asker kaçağına çürük raporu


Şüphelilerin bu yöntemle toplam 7 asker kaçağına sahte çürük raporu temin ettikleri ve 2 kişiye ise sahte engelli sağlık kurulu raporu aldırdıkları saptandı. Çalışmaların ardından şebeke üyelerine ve çok sayıda örgütlü suçtan kaydı olan asker kaçaklarına yönelik operasyon düzenlendi. Dün sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 14 şüpheliden 11'i gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'inin yurt dışında olduğu tespit edilirken firari 2 kişinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor. Öte yandan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda hastane evrakı ile askerlik şubelerinden alınan belgeler ele geçirildi.





#İstanbul
#çürük raporu
#askerlik
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