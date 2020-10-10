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Gündem İstanbulda balıkçı teknesi battı 2 öldü, 11 kişi kurtarıldı
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İstanbul'da balıkçı teknesi battı: 2 öldü, 11 kişi kurtarıldı

İstanbul'da balıkçı teknesi battı: 2 öldü, 11 kişi kurtarıldı

İstanbul'da Kumkapı Balıkçı Barınağı civarında batan teknede 2 personel hayatını kaybederken, 11 personel kurtarıldı.

Haber Merkezi AA
Kumsal-55 isimli balıkçı teknesi alabora oldu.
Kumsal-55 isimli balıkçı teknesi alabora oldu.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, saat 04.30 sıralarında Kumkapı Balıkçı Barınağı yakınında Kumsal-55 isimli balıkçı teknesi alabora oldu.

Kıyı emniyeti, sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri, ihbar üzerine geldikleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Batan teknede bulunan 13 personelden 11'i kurtarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi, 2 personel ise hayatını kaybetti.

DHA
  • Konuya ilişkin adli ve idari işlem başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Hayatını kaybeden balıkçılarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve baş sağlığı, kazazedelerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadesine yer verildi.
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