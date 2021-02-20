Gündem İstanbulun barajlarında altı ay sonra bir ilk Doluluk yüzde 50yi aştı
İSTANBUL

İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 50’yi aştı

İstanbul'un barajlarında altı ay sonra bir ilk: Doluluk yüzde 50’yi aştı

İstanbul’da son günlerde etkili olan yoğun kar yağışları ve yağmur barajları da doldurmaya başladı. Etkili olan yağışlar sonrası barajların genel doluluk oranı 6 ay sonra ilk kez bugün itibariyle yüzde 50'yi aştı.

Haber Merkezi İHA
İstanbul’da baraj doluluk oranı 6 ay sonra ilk kez yüzde 50’yi aştı.
İstanbul’da baraj doluluk oranı 6 ay sonra ilk kez yüzde 50’yi aştı.

Mevsimsel yağışların 2020 yılında beklenen düzeyde olmaması sebebiyle İstanbul kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.

Son zamanlarda İstanbul’da etkili olan yağmur ve kar yağışları sonrası barajların genel doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 50,03 oldu.

İSKİ’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "19 Şubat 2021 tarihinde İstanbul’a verilen su miktarı: 2 milyon 737 bin metreküp, 20 Şubat 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: yüzde 50,03" denildi. Uzun süre sonra barajların yarısının dolması ise sevindirdi.

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