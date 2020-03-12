İstanbul'da beklenen depremle ilgili önemli açıklama: 6.7 milyon kişi etkilenebilir

İstanbul ve çevresinde bir depremin olması durumunda, toplam ekonomik kaybın 90-120 milyar dolar arasında olması öngörülüyor.

Büyükçekmece Belediyesi “Deprem Riski ve Riskin Azaltılmasına Yönelik Çalışmalar” adlı seminere ev sahipliği yaptı. Seminerin moderatörü Prof. Dr. İlhan Osmanşahin, konuşmacısı ise Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden Gülüm Tanırcan oldu. Türkiye’de yapı denetimi eksikliği olduğunu ve tasarımların depreme yönelik yapılmadığını söyleyen Tanırcan, ülke genelindeki tüm binaların güçlendirilmesi gerektiğini belirterek olası İstanbul depremi hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

“İstanbul depreminden 6.7 milyon kişi etkilenebilir”

İstanbul’da büyük bir deprem olduğunda 6.7 milyon insanın depremden etkileneceğini söyleyen Tanırcan, “Yapı denetimi sadece şantiyede inşaatın denetimi olarak anlaşılmakta ve depreme dayanıklı projeler ihmal edilmektedir. Ülke genelindeki tüm binalara güçlendirme çalışması yapılmalıdır. Doğal afet sigortaları kurumunun kurulması ve zorunlu deprem sigortası uygulaması başlatılmalıdır. Deprem her an gerçekleşebilir” ifadesini kullandı.

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“Maddi kayıp çok büyük olacak”

Depremin ekonomik anlamda da ciddi boyutları olacağını kaydeden Gülüm Tanrıcan, “İstanbul ve çevresinde bir depremin olması durumunda, toplam ekonomik kaybın 90-120 milyar dolar arasında olması öngörülüyor. Deprem sonrası ise 30 milyar dolar civarında bir maliyet öngörülmektedir. Bunlar acil durum, müdahale ve yeniden inşaat yapım çalışmalarına yönelik harcamalar için kullanılacak” dedi.

Yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi

Yapılması gereken çalışmaları da ana başlıklar altında anlatan Tanırcan, depreme dayanıklı projelendirme, inşaat ve kontrolörünün yapılması gerektiğini belirterek; yapısal güçlendirme, kentsel dönüşüm, afet ve acil planlarının hazırlanması, depreme yönelik eğitimlerin verilmesi, riskin transferi açısından da deprem sigortası yaptırılması gerektiğini ifade etti.

FOTOĞRAF 12 Kentte 24 Ocak'ta, Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların sarılması için ilgili bakanlıklar öncülüğünde başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca il genelinde çalışmalar devam ederken, çok sayıda ev ve ahırın hasar gördüğü Çevrimtaş köyünde de çelik konstrüksiyonlu evler inşa ediliyor, evlerin yanı sıra 4-5 büyükbaş hayvanın kalabileceği ahırlar da yapılıyor. Yapımı tamamlanan 91 metrekarelik 2 artı 1 şeklindeki ilk ev, depremzede Ernek ailesine teslim edildi. Ernek ailesinin hayvanları için evlerinin yanına kurulacak ahırın yapımı sürüyor. Depremde evi yıkılan ve talebi üzerine arazisine örnek ev kurulan Ramazan Ernek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evin çok güzel olduğunu, yeni evlerinde oturmak için sabırsızlandığını söyledi. Çevrimtaş köyünde depremin şiddetinin etkisini hissettiklerini ifade eden Ernek, Allah ülkemize, memleketimize bir daha böyle bir felaket yaşatmasın. Depremden sonra dört çocuğumla dışarı çıktım, etrafı tanıyamadım. dedi. Ernek, depremin ardından tüm imkanlar seferber edilerek kendilerine yardımcı olunduğunu anlatarak, Başta Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, güvenlik kuvvetlerimizden Allah razı olsun. Bizim buralarda çok zor şartlar var. Bu zor şartlarda bize bu imkanları sağladılar, Allah onlardan razı olsun. diye konuştu. Örnek evde oturacak olmaktan memnuniyet duyduğunu aktaran Ernek, şöyle konuştu: Çok şükür bana bir ev yaptılar, örnek bir ev. İnşallah en yakın zamanda diğer mağdur olanların da mağduriyetleri giderilir. Çok beğendim, çok güzel bir ev. İnşallah en yakın zamanda diğer kardeşlerimizin de evleri yapılır. Evin yanında ahır inşasına da başladılar. Allah herkesten razı olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Toprak evde yaşıyorduk, evimiz yıkıldı. Bu evde inşallah huzurlu bir şekilde oturur, komşularımızla rahat bir yaşam süreriz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Elazığ'da depremden etkilenen köylerde 1500 ev kurulacağı öğrenildi. Depremden etkilenen Çevrimtaş köyünde yapılan evlerden ilki sahibine teslim edildi Depremden etkilenen Çevrimtaş köyünde yapılan evlerden ilki sahibine teslim edildi Depremden etkilenen Çevrimtaş köyünde yapılan evlerden ilki sahibine teslim edildi Depremden etkilenen Çevrimtaş köyünde yapılan evlerden ilki sahibine teslim edildi Depremden etkilenen Çevrimtaş köyünde yapılan evlerden ilki sahibine teslim edildi Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, depremden etkilenen Çevrimtaş köyünde yapılan çelik konstrüksiyonlu evlerden ilki, sahibine teslim edildi.

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OYNAT 00:00 ''Hedefimiz 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu dönüştürmektir'' Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Deprem nedeniyle hasar gören ve zamanla depreme dayanıksız hale gelen binalarla ilgili açıklamada bulunan Erdoğan, ''Hedefimiz 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu dönüştürmektir'' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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