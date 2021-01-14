Gündem İstanbulda beklenen kar yağışı başladı
İSTANBUL

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı. Yağışlar Anadolu Yakası'nda sulu kar şeklinde başlarken, Kartal, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinde zaman lapa lapa yağdığı da görüldü.

Haber Merkezi DHA
Kar yağışı, Kartal, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinde görüldü.
Kar yağışı, Kartal, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinde görüldü.

İstanbul'da son bir haftada etkili olan yağmurların ardından, kar yağışı da bugün başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da öğlen saatlerinde ilk kar düştü.

Kartal, Sancaktepe, Sultanbeyli ilçelerinde etkili olan kar yağışı zaman zaman lapa lapa olarak etkili oldu.

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışının yarından itibaren kent genelinde etkili olacağını açıklamıştı.

İstanbul'a yılın ilk karı düştü
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İstanbul'a yılın ilk karı düştü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da kar yağışı başladı. Sulu kar şeklinde başlayan yağış, şiddetini arttırarak devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da öğlen saatlerinde, 2021 yılının ilk karı yağmaya başladı. Anadolu yakasında Kartal, Maltepe, Pendik; Avrupa yakasında Mecidiyeköy başta olmak üzere bir çok ilçede kar yağışı görüldü.



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