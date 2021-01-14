İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da son bir haftada etkili olan yağmurların ardından, kar yağışı da bugün başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da öğlen saatlerinde ilk kar düştü. Kartal, Sancaktepe, Sultanbeyli ilçelerinde etkili olan kar yağışı zaman zaman lapa lapa olarak etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışının yarından itibaren kent genelinde etkili olacağını açıklamıştı. OYNAT 00:59 İstanbul'a yılın ilk karı düştü Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da kar yağışı başladı. Sulu kar şeklinde başlayan yağış, şiddetini arttırarak devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da öğlen saatlerinde, 2021 yılının ilk karı yağmaya başladı. Anadolu yakasında Kartal, Maltepe, Pendik; Avrupa yakasında Mecidiyeköy başta olmak üzere bir çok ilçede kar yağışı görüldü. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2214296'); PID2.render('pid#comment-count-2214296'); BiP'te paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder