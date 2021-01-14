İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'a yılın ilk karı düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da kar yağışı başladı. Sulu kar şeklinde başlayan yağış, şiddetini arttırarak devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da öğlen saatlerinde, 2021 yılının ilk karı yağmaya başladı. Anadolu yakasında Kartal, Maltepe, Pendik; Avrupa yakasında Mecidiyeköy başta olmak üzere bir çok ilçede kar yağışı görüldü.