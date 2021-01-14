Gündem Meteorolojiden birçok bölge için "kuvvetli ve yoğun kar" uyarısı
İSTANBUL

Meteorolojiden birçok bölge için "kuvvetli ve yoğun kar" uyarısı

Yaşanan kuraklık nedeni ile susuzluk tehlikesi altında bulunan yurt genelinde, geçtiğimiz hafta yağmur yağışları etkili olmaya başlamıştı. Bu hafta itibariyle yurdun birçok noktasında kar yağışları da etkili olurken, Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'a da beklenen kar sabah öğle saatlerinde düşmüştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere "kuvvetli ve yoğun kar" yağışı beklendiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Kar yağışı, Kartal, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinde görüldü.
Kar yağışı, Kartal, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinde görüldü.

Yağışlı havaların etkisi altına giren Türkiye'nin birçok bölgesinde yağmur yağışlarının ardından kar yağışları da görülmeye başlamıştı. Birçok şehir beyaza bürünürken, İstanbul için beklenen kar yağışı, öğle saatlerinden itibaren şehrin Anadolu yakasını etkisi altına aldı.

Hafta sonu yoğunlaşacak

Yetkililer, megakentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışının cumartesi ve pazar günü yoğunlaşmasını bekliyor. AKOM'dan yapılan uyarıda ise Sibirya'dan gelen soğukların etkisiyle kar yağışın çarşamba gününe kadar devam edebileceği bilgisine yer verildi.

Meteoroloji'den 'kuvvetli kar' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de kar yağışlarının başta Marmara Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere etkisini artıracağı yönünde uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Marmara’nın güneybatısı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde yarın kuvvetli ve yoğun kar bekleniyor" denildi.

İstanbul'a çifte uyarı: Hafta sonu yoğun kar yağışı bekleniyor
GÜNDEM
İstanbul'a çifte uyarı: Hafta sonu yoğun kar yağışı bekleniyor

Açıklamada ayrıca, Marmara Bölgesi'nin güneyinde bu gece saatlerinden itibaren beklenen kar yağışının, yarın öğle saatlerine kadar Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Beklenen kar İstanbul'a düştü

İstanbul'da son bir haftada etkili olan yağmurların ardından, kar yağışı da bugün başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da öğlen saatlerinde ilk kar düştü.

Kartal, Sancaktepe, Sultanbeyli ilçelerinde etkili olan kar yağışı zaman zaman lapa lapa olarak etkili oldu.

İstanbul'a yılın ilk karı düştü
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İstanbul'a yılın ilk karı düştü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da kar yağışı başladı. Sulu kar şeklinde başlayan yağış, şiddetini arttırarak devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da öğlen saatlerinde, 2021 yılının ilk karı yağmaya başladı. Anadolu yakasında Kartal, Maltepe, Pendik; Avrupa yakasında Mecidiyeköy başta olmak üzere bir çok ilçede kar yağışı görüldü.



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