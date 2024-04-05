İstanbul'da bitişik iki binada yangın: Ekipler bölgeye sevk edildi

İstanbul Gayrettepe’de 16 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı. Valilikten yapılan son dakika açıklamasında, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 27'ye yükseldiği kaydedildi. Olayla ilgili konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Yangının çıkış nedeni belli değil. Tadilat yapılıyormuş. Hayatını kaybedenler tadilat için çalışanlar" ifadelerini kullandı.