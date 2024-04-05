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İstanbul'da bitişik iki binada yangın: Ekipler bölgeye sevk edildi

Beyoğlu Talatdere Büyük Kırlangıç Sokak'ta bitişik iki binada yangın çıktı. İki binadan alevler yükselirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

14:51 - 5/04/2024 Cuma
Güncelleme: 15:01 - 5/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
İstanbul/Beyoğlu
İstanbul/Beyoğlu

Beyoğlu Talatdere Büyük Kırlangıç Sokak'ta bitişik iki binada yangın çıktı. İki binadan alevler yükselirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.





#İstanbul
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#Beyoğlu
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