İstanbul'da bitişik iki binada yangın: Ekipler bölgeye sevk edildi

İstanbul/Beyoğlu
Beyoğlu Talatdere Büyük Kırlangıç Sokak'ta bitişik iki binada yangın çıktı. İki binadan alevler yükselirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
#İstanbul
#yangın
#Beyoğlu
1 saat önce
Beyoğlu Talatdere Büyük Kırlangıç Sokak'ta bitişik iki binada yangın çıktı. İki binadan alevler yükselirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Ankara'da İvedik Hurdacılar Sitesi'nde yangın çıktı. Saat 15.00 sıralarında çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahaleler devam ediyor. Yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki diğer fabrikalara da sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
İstanbul Gayrettepe’de 16 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı. Valilikten yapılan son dakika açıklamasında, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 27'ye yükseldiği kaydedildi. Olayla ilgili konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Yangının çıkış nedeni belli değil. Tadilat yapılıyormuş. Hayatını kaybedenler tadilat için çalışanlar" ifadelerini kullandı.
YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.