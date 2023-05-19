İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Buna göre, Taksim Atatürk Anıtında gerçekleştirilecek "Çelenk Sunma Töreni" ile Üsküdar - Harem sahilinde gerçekleştirilecek "19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü" ile ilgili olarak etkinlik günü trafiğe kapatılacak yol, Beyoğlu ilçesi için Tak-ı Zafer Caddesi olarak belirlendi. Beyoğlu’nda alternatif güzergahlar ise Sıraselviler Caddesi, İnönü Caddesi, Mete Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı olarak açıklandı.