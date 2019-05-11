İstanbul imsakiyesi 2019! İstanbul'da bugün sahur ve iftar saat kaçta?
İstanbul Ramazan imsakiyesi
2019 İstanbul Ramazan imsakiyesi haberimizde. On bir ayın sultanı Ramazan'ın başlamasıyla birlikte vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini merak ediyor. İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı başladı. Peki İstanbul'da sahur ve iftar saatleri kaçta? Diyanet'in takvimine göre, İstanbul için Ramazan imsakiyesini haberimizde bulabilirsiniz.
Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı Ramazan ayının başlayacağı günü açıkladı.
İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü başlayacak. Ramazan ayının bitişi ise 3 Haziran Pazartesi akşamı olacak.
İslam dininde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi de 31 Mayıs Cuma günü gecesi idrak edilecek.
2019 fıtır sadakası ne kadar?
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş başkanlığında toplanan kurulun, 2019 fıtır sadakası miktarını görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yapılan değerlendirmeler neticesinde fıtır sadakasının, Müslüman toplumların neredeyse tamamına yakın bir kesimi tarafından veriliyor olması dikkate alınarak, mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak 2019 ramazan ayının başlangıcından 2020 yılı ramazan ayının başlangıcına kadar olan sürede 23 lira olarak belirlenmesine karar verildi."