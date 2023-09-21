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İstanbul’da büyük operasyon: 3.5 milyon liralık kaçak botoks ilacı ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, estetik operasyonlarda kullanılan kaçak ürünler için harekete geçti. Bakırköy’de bir adrese düzenlenen baskında piyasa değeri yaklaşık 3.5 milyon lira olan kaçak botoks maddesi ve estetik operasyonlarında kullanılan çeşitli ürünler ele geçirildi. Yurt dışından kaçak olarak getirilen malzemelerin soğuk zincirinin kırılarak, normal depoda tutulduğu öğrenildi.

11:49 . 21/09/2023 Perşembe
IHA
İstanbul’da 3.5 milyon liralık kaçak botoks ilacı operasyonu

İstanbul’da 3.5 milyon liralık kaçak botoks ilacı operasyonu

Bakırköy’de bir adrese düzenlenen baskında piyasa değeri yaklaşık 3.5 milyon lira olan kaçak botoks maddesi ve estetik operasyonlarında kullanılan çeşitli ürünler ele geçirildi. Yurt dışından kaçak olarak getirilen malzemelerin soğuk zincirinin kırılarak, normal depoda tutulduğu öğrenildi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy’de estetik operasyonlarda kullanılan kaçak ürünlerin tutulduğu bir adres tespit etti. Harekete geçen ekipler, 6 Eylül’de Bakırköy’deki adrese baskın yaptı. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


3.5 milyon lira değerinde kaçak malzeme ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda ise 3 milyon 500 bin lira değerinde kaçak malzeme ele geçirildi. Baskın yapılan adreste 724 adet satışa hazır halde ve kutulama aşamasında botoks ilacı, 257 adet botoks maddesi, 153 adet dolgu maddesi, 63 adet dolgu maddesini eriten madde, 8 adet yüz dolgu ilacı, 23 adet anestezi kremi, 100 adet basıma hazır boş ilaç kutusu, 200 adet kullanım kılavuzu, 60 prospektüs, 8 flakon kapağı, 20 sayfa etiket, 1 medikal zımba, 1 adet medikal çekiç, 1 tabanca, 1 kurusıkıdan bozma tabanca, 1 şarjör, 7 fişek bulundu. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından 7 Eylül’de adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.


Malzemelerin soğuk zinciri kırılmış

Öte yandan yurt dışından kaçak olarak getirilen ürünlerin soğuk zincirinin kırılarak, normal bir depoda tutulduğu öğrenildi.



#istanbul
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