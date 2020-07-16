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İstanbul'da büyükbaş kurbanlıkların kilosu ne kadar?

İstanbul'da büyükbaş kurbanlıkların kilosu 28 liradan başlıyor

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, İstanbul'da kurbanlık fiyatlarının büyükbaşta 28 liradan, küçükbaşta ise 30 liradan başladığını söyledi. Yücesan, "Büyükbaş kilogram fiyatında geçen yıla göre yüzde 7-8 aralığında artış var. Fiyatlar 28 liradan başlıyor ve 30 liraya kadar çıkabiliyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, Türkiye genelinde Kurban Bayramı'nda 800 bin-bir milyon aralığında büyükbaş, 2,5-3 milyon küçükbaş hayvan kesildiğini kaydederek, son yıllarda Türkiye'nin hayvan sayısının yeterli olduğunu ve mevcut stokun talep edilecek kurban sayısını rahatlıkla karşılayabileceğini kaydetti.

İstanbul'a bugün itibarıyla kurbanlıkların girmeye başladığını dile getiren Yücesan, "Büyükbaş kilogram fiyatında geçen yıla göre yüzde 7-8 aralığında artış var. Fiyatlar 28 liradan başlıyor ve 30 liraya kadar çıkabiliyor. Nadiren de olsa 27 liraya da bulunabilir ancak ortalama başlangıç fiyatı 28 lira" dedi.

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Yücesan, küçükbaş fiyatlarında da hafif artış yaşandığını kaydederek, "Anadolu ırkları 30 liradan, Trakya kıvırcığı ise 33 liradan başlıyor" diye konuştu.

  • İstanbul'a Anadolu ve Trakya'dan getirilen hayvanların bugün itibarıyla satışa çıkarıldığını anlatan Yücesan, kurbanlığın en çok Tokat, Amasya, Sivas ve Yozgat gibi Orta Anadolu'dan ve Afyon'dan getirildiğini söyledi.

Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli?
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Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Müslüman coğrafyalarda kurbanlık telaşı başladı. Allah'ın rızasını kazanmak için kesilen kurbanlıklar, satış alanlarındaki yerini aldı. Peki, uygun fiyata iyi bir kurbanlık almak isteyenler, kurbanlık alırken nelere dikkat etmeli? Gelin uzmanından dinleyelim.

Yücesan, "Aslında Türkiye'nin hemen hemen her yerinden kurbanlık hayvan geliyor. Ancak uzak olması nedeniyle Ağrı, Van ve Elazığ gibi Doğu Anadolu ve Güneydoğu'dan daha az getiriliyor" açıklamasında bulundu.

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"Küresel salgın vatandaşları kurban bağışına yönlendirdi"

Yücesan, İstanbul'da geçen yıl ortalama 80 bin civarında büyükbaş, bir milyon adede yakın da küçükbaş kesildiğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Bu yıl salgın nedeniyle hiç olmayan bir şeyi görüyoruz. İnsanlar genelde bağışa yöneldi. Bağış hisselere inanılmaz bir talep var. Görüştüğümüz vakıf ve dernekler, 'Geçen yıl bayramın birinci gününde ulaştığımız bağış sayısının iki katına 15 gün önceden ulaştık.' diyor. Mehmetçik Vakfı, Kızılay, Diyanet Vakfı, yardım dernekleri ve tüm ilgili STK'lara bağış artmış durumda. Bunun en büyük sebebi küresel salgın nedeniyle insanların toplu ortamlardan, kurban kesim yerlerinden, hayvan satış merkezlerinden uzak olmak istemesi."

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Yücesan, kişilerin kesim merkezlerinde bir hisseye girmesinin en düşük bedelinin bin 800 lira olduğunu belirterek, buna karşın bağış hisselerin 850 liralardan başladığını, bu durumun da insanları bağışa yönlendirdiğini, sonuçta aynı ibadetin yerine getirildiğini söyledi.

"Artık kaçak ve kayıt dışı kurban kesimleri azalacak"

ETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Yücesan, salgın nedeniyle vatandaşların eski alışkanlıklarını bir kenara koyacağını belirterek şunlara vurgu yaptı:

  • "Önceden bazı vatandaşlar çadırdan hayvanını alıp arabanın arkasında atıp bayram günü bir yol kenarında, petrol istasyonunda, araba yıkamacıda veya benzer bir yerde kendisi kesiyordu. Hem hijyen hem de sağlık anlamında hiç doğru olmayan bu kesimler aynı zamanda kayıt dışı olduğu için ekonomimize de zarar veriyordu. Bu yıl çok ciddi denetim olacak ve bu tür hareketlere izin verilmeyecek. Artık eski alışkanlıklar bir kenara bırakılacak."

Yücesan, insanların bağışa ya da toplu kesim yerlerine, mezbahalara yöneldiğini kaydederek, "Yani salgının olumlu anlamda hayatımıza kattığı bir alışkanlık da bu olacak. Hem hijyen, hem sağlık, hem ekonomik anlamda olumsuzluk ortadan kalkacak ve havana da eziyet edilmemiş olacak. Ayrıca kayıt dışılık ortadan kalkacak" dedi.

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