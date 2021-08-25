Gündem İstanbulda çakarlı araç denetimi Kuralları ihlal edenlere ceza kesildi
İSTANBUL

İstanbul'da 'çakarlı araç' denetimi: Kuralları ihlal edenlere ceza kesildi

İstanbul'da polis, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yaptı. Denetimler kapsamında, Altunizade Köprüsü'nün altı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde içinde hasta bulunmadığı halde emniyet şeridini kullanan bir ambulans sürücüsüne "emniyet şeridi ihlali" suçundan bin 339 lira ceza kesildi.

Haber Merkezi AA
İstanbulda çakarlı araç denetimi: Kuralları ihlal edenlere ceza kesildi
Polis ekipleri denetleme yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde önceden belirlenen kontrol noktalarında çakar kullanan araçları durdurarak denetledi.

Sürücülerin emniyet şeridini ihlal edip etmediğini de denetleyen ekipler, 1 Kasım 2019'dan itibaren sivil sürücülerin araçlarına çakar lamba takması ve kullanmasının yasaklanması nedeniyle yasağa uyulup uyulmadığını kontrol etti.

İstanbul'da 'çakarlı araç' denetimi: Emniyet şeridini gereksiz kullananlara ceza kesildi
GÜNDEM
İstanbul'da 'çakarlı araç' denetimi: Emniyet şeridini gereksiz kullananlara ceza kesildi

Denetimler kapsamında, Altunizade Köprüsü'nün altı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde içinde hasta bulunmadığı halde emniyet şeridini kullanan bir ambulans sürücüsüne "emniyet şeridi ihlali" suçundan bin 339 lira ceza kesildi.

Öte yandan emniyet kemeri takmayan ve trafik kurallarına uymayan bazı sürücülere de cezai işlem uygulandı.

81 ilde 'çakar lamba' uygulaması: 46 sürücüye ceza
GÜNDEM
81 ilde 'çakar lamba' uygulaması: 46 sürücüye ceza
Abone Ol Google News
Bakanlık personeli uçurumdan uçtu

Bakanlık personeli uçurumdan uçtu

Kastamonu'daki sel bölgesinde görev yapacaklardı.
Babanın cezası belli oldu

Babanın cezası belli oldu

​Görüntüler tepki çekmişti.
Nihat Doğandan tepki çeken sözler: Malazgirt Türk zaferi değil

Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi başladı.

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan Ahlat'ta büyükelçilere hitap etti.

25 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

Bakan Yanık duyurdu: Yardımlar 50 milyon TL'yi buldu.

Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılında Ahlat'tan seslendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.