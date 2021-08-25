İstanbul'da 'çakarlı araç' denetimi: Kuralları ihlal edenlere ceza kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde önceden belirlenen kontrol noktalarında çakar kullanan araçları durdurarak denetledi.

Sürücülerin emniyet şeridini ihlal edip etmediğini de denetleyen ekipler, 1 Kasım 2019'dan itibaren sivil sürücülerin araçlarına çakar lamba takması ve kullanmasının yasaklanması nedeniyle yasağa uyulup uyulmadığını kontrol etti.

GÜNDEM İstanbul'da 'çakarlı araç' denetimi: Emniyet şeridini gereksiz kullananlara ceza kesildi

Denetimler kapsamında, Altunizade Köprüsü'nün altı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde içinde hasta bulunmadığı halde emniyet şeridini kullanan bir ambulans sürücüsüne "emniyet şeridi ihlali" suçundan bin 339 lira ceza kesildi.

Öte yandan emniyet kemeri takmayan ve trafik kurallarına uymayan bazı sürücülere de cezai işlem uygulandı.

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